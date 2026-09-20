«Πόλεμος» για την πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο αδελφός της κατηγορεί τον Κάρολο για «gaslighting»

Snapshot Ο κόμης Σπένσερ κατηγορεί τον βασιλιά Κάρολο για «gaslighting» σχετικά με τους ισχυρισμούς του στο βιβλίο του για την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Το Παλάτι αμφισβητεί την αξιοπιστία των ισχυρισμών του Σπένσερ, επισημαίνοντας ότι το πένθος μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη και την κρίση.

Ο Σπένσερ δηλώνει ότι το βιβλίο γράφτηκε για να καταγράψει την αλήθεια και όχι για οικονομικό όφελος.

Ορισμένοι σχολιαστές και πρόσωπα με γνώση της βασιλικής οικογένειας έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την ακρίβεια των ισχυρισμών του Σπένσερ.

Το Παλάτι δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχολιασμό για τους νεότερους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Snapshot powered by AI

Σε νέα, ιδιαίτερα έντονη αντιπαράθεση με τον βασιλιά Κάρολο προχώρησε ο κόμης Σπένσερ, κατηγορώντας τον για «gaslighting» μετά την αντίδραση του Παλατιού στους ισχυρισμούς που περιλαμβάνει στο νέο βιβλίο του για την αδελφή του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Μιλώντας στη «Mail on Sunday», ο 62χρονος αδελφός της Νταϊάνα απέρριψε τις αιτιάσεις ότι το βιβλίο του γράφτηκε για οικονομικούς λόγους και υποστήριξε ότι η αδελφή του θα ήταν «ενθουσιασμένη» με όσα αποφάσισε να αποκαλύψει.

Τα απομνημονεύματα με τίτλο Swan Song: Diana, My Sister έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αποσπάσματά τους περιλαμβάνουν βαρείς ισχυρισμούς για τη βασιλική οικογένεια.

Μεταξύ αυτών, ο κόμης Σπένσερ υποστηρίζει ότι λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τού είπε: «Να είσαι βέβαιος, σύντομα θα την ξεχάσουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φράση ειπώθηκε κατά τη διάρκεια έντονης διαφωνίας τους για το εάν οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, ηλικίας 15 και 12 ετών τότε, θα έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην κηδεία.

Το Παλάτι αντέδρασε με ασυνήθιστα αιχμηρή ανακοίνωση, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της αφήγησης του Σπένσερ και σημειώνοντας ότι το πένθος για την απώλεια μιας αδελφής μπορεί να «θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη».

Ο κόμης Σπένσερ απάντησε τώρα χαρακτηρίζοντας την τοποθέτηση αυτή ως «gaslighting» — όρο που χρησιμοποιείται για τη χειριστική προσπάθεια να οδηγηθεί κάποιος στο να αμφισβητήσει τη δική του αντίληψη ή μνήμη.

«Δεν είναι κάθε μέρα που ξυπνάς και ανακαλύπτεις ότι σε έχει κάνει gaslighting ο βασιλιάς», δήλωσε.

Ο βασιλιάς Κάρολος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα / AP

«Ήταν απίστευτα προκλητικό και χτύπημα κάτω από τη ζώνη, γιατί ουσιαστικά προσπαθούσε να πει ότι είπα ψέματα, χωρίς όμως ο βασιλιάς να μπορεί να διαψεύσει όσα είχα πει», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συνέκρινε μάλιστα την ανακοίνωση με τη γνωστή φράση της βασίλισσας Ελισάβετ «οι αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν», που είχε χρησιμοποιηθεί μετά τη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021.

«Θεώρησα ότι ήταν μια μάλλον κακή απομίμηση του “recollections may vary”, που ήταν πολύ πιο κομψός τρόπος να ειπωθεί κάτι τέτοιο, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν εντελώς ακατάλληλο», ανέφερε.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Σπένσερ υποστήριξε ακόμη ότι είχε μιλήσει αμέσως σε στενούς φίλους και συγγενείς για την επίμαχη φράση που αποδίδει στον Κάρολο, επειδή, όπως είπε, τη θεώρησε «τερατώδη».

Παράλληλα, ο Richard Kay, δημοσιογράφος που υπήρξε στενός έμπιστος της Νταϊάνα, ανέφερε ότι ο Σπένσερ του είχε μιλήσει ήδη την εβδομάδα πριν από την κηδεία για έναν «οργισμένο καβγά» με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Ο κόμης Σπένσερ επιμένει ότι βασικό του κίνητρο για το βιβλίο ήταν η καταγραφή της δικής του εκδοχής για τη ζωή της αδελφής του.

«Είμαι ιστορικός και η βασική μου ευθύνη ως ιστορικού είναι να λέω την αλήθεια», υποστήριξε.

Ο κόμης Τσάρλι Σπένσερ

«Το κίνητρό μου σε αυτό το βιβλίο ήταν να πω την αλήθεια για την Νταϊάνα και για όλα όσα χρειάστηκε να υπομείνει στη δημόσια ζωή της, μέσα από τα μάτια του αδελφού που μεγάλωσε μαζί της», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι επιχείρησε επίσης να καταρρίψει, κατά τη δική του άποψη, ορισμένους «μύθους» που δημιουργήθηκαν με τα χρόνια γύρω από την πριγκίπισσα.

Ο κόμης Σπένσερ εξήγησε ακόμη ότι ένας από τους λόγους που αποφάσισε να γράψει τώρα το βιβλίο ήταν η ηλικία του και η αίσθηση ότι δεν ήθελε να αφήσει για αργότερα την καταγραφή όσων έζησε δίπλα στην αδελφή του.

«Είμαι στα 60 μου, κανένας από τους γονείς μου δεν έφτασε τα 70 και ήθελα να το κάνω όσο ακόμη μπορούσα», ανέφερε.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και η βασίλισσα Ελισάβετ / Getty Images

Παράλληλα, απάντησε στις κατηγορίες ορισμένων βασιλικών σχολιαστών ότι επιχειρεί να «εξαργυρώσει» τη μνήμη της Νταϊάνα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι το οικονομικό όφελος αποτέλεσε κίνητρο για την έκδοση του βιβλίου.

«Τα χρήματα δεν αποτέλεσαν ούτε στο ελάχιστο κριτήριο για την απόφασή μου να γράψω αυτόν τον φόρο τιμής στην Νταϊάνα», είπε, προσθέτοντας ότι η ίδια συνήθιζε να λέει «μην κρίνεις τους άλλους με βάση τον εαυτό σου».

Ο Σπένσερ είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός για τον ιδιαίτερα συναισθηματικό και αιχμηρό επικήδειο που εκφώνησε στην κηδεία της αδελφής του, η οποία μεταδόθηκε σε δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Στο βιβλίο του αποκαλύπτει ότι, πριν από την κηδεία, είχε διαβάσει ιδιωτικά τον επικήδειο μπροστά στο φέρετρο της Νταϊάνα στο Chapel Royal του Παλατιού του Αγίου Ιακώβου, όπου η σορός της παρέμεινε για πέντε ημέρες.

Όπως υποστήριξε, πιστεύει ότι η αδελφή του θα ενέκρινε τόσο τα λόγια που είχε πει τότε όσο και το σημερινό του βιβλίο.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

«Στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος χάνει ένα βασικό σημείο: η Νταϊάνα ήταν η αδελφή μου και έχω κάθε δικαίωμα να γράψω για τη δική μου αδελφή», ανέφερε.

«Μπορώ να σας πω ότι η Νταϊάνα θα πανηγύριζε γι’ αυτό το βιβλίο. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Της άρεσε όταν υπερασπιζόμασταν ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε.

Ο κόμης Σπένσερ αποκάλυψε επίσης ότι μετανιώνει για την απόφασή του να αφαιρέσει από τον επικήδειο το όνομα του Ντόντι Φαγιέντ, συντρόφου της Νταϊάνα, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί της στο δυστύχημα στο Παρίσι.

Στα απομνημονεύματά του περιγράφει ακόμη μια έντονη συνομιλία με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο στην κηδεία του πατέρα του, John Spencer. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κάρολος τού είχε πει ότι ήταν «πολύ τυχερός» που θα κληρονομούσε την οικογενειακή περιουσία σε τόσο νεαρή ηλικία. Ο Σπένσερ ισχυρίζεται μάλιστα ότι στη διάρκεια εκείνης της συζήτησης ο Κάρολος χτύπησε το πόδι του στο πάτωμα «σαν κακομαθημένο παιδί».

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και από πρόσωπα που έχουν επί χρόνια στενή γνώση της βασιλικής οικογένειας.

Ο βετεράνος παρουσιαστής του BBC David Dimbleby χαρακτήρισε τον κόμη Σπένσερ «περίεργη περίπτωση», θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρξε πράγματι πάντα υπερασπιστής της Νταϊάνα.

Ο Dimbleby αναφέρθηκε ειδικά στα γεγονότα του 1995, όταν ο δημοσιογράφος Martin Bashir είχε δείξει στον Σπένσερ πλαστά τραπεζικά έγγραφα, σε μια προσπάθεια να τον πείσει ότι άνθρωποι κοντά στην Νταϊάνα πληρώνονταν για να την παρακολουθούν.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / AP

Όπως υποστήριξε, αντί ο Σπένσερ να απευθυνθεί στις Αρχές, έδειξε το υλικό στην αδελφή του, γεγονός που συνέβαλε στην απόφασή της να δώσει τη διάσημη συνέντευξη στο Panorama.

Στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου τάχθηκε και ο πρώην βουλευτής των Συντηρητικών Rory Stewart, ο οποίος είχε διδάξει στο παρελθόν τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι. Ο ίδιος δήλωσε στο BBC ότι «απλώς δεν μπορεί να πιστέψει» πως ο Κάρολος είπε όσα του αποδίδει ο Σπένσερ.

«Δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα του, ούτε στην προσωπικότητά του. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να λέει κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, από την πλευρά του, έχει ήδη απαντήσει μία φορά στους ισχυρισμούς, σημειώνοντας ότι «ο πόνος από την απώλεια μιας αδελφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Για τους νεότερους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, το Παλάτι έχει επιλέξει να μην προχωρήσει σε περαιτέρω σχολιασμό.

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