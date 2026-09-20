Η Skoda ετοιμάζει νέο Karoq με υβριδική plug-in τεχνολογία

Snapshot Η Skoda θα λανσάρει τη δεύτερη γενιά του Karoq έως το 2028, αντί να το αντικαταστήσει με το ηλεκτρικό Elroq.

Το νέο Karoq θα βασίζεται στην πλατφόρμα MQB και θα προσφέρει για πρώτη φορά plug-in υβριδική έκδοση με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων.

Τα συστήματα κίνησης του Karoq θα είναι παρόμοια με αυτά του Kodiaq, διαφοροποιώντας την προσέγγιση της Skoda από τη Volkswagen που δεν θα διαθέτει PHEV έκδοση για το T-Roc.

Η απόφαση διατηρεί παράλληλα το νέο Karoq με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδική τεχνολογία μαζί με το αμιγώς ηλεκτρικό Elroq, λόγω της διαφορετικής απήχησης του Elroq στην αγορά.

Η στρατηγική της Skoda δείχνει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν συνεπάγεται άμεση κατάργηση των συμβατικών κινητήρων σε αυτή τη φάση. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Το Karoq όχι μόνο δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την γκάμα της Skoda, αλλά ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη γενιά του. Η αρχική στρατηγική της τσεχικής εταιρείας προέβλεπε ουσιαστικά την αντικατάσταση του μοντέλου, που παρουσιάστηκε το 2017, από το αμιγώς ηλεκτρικό Elroq. Η πραγματικότητα της αγοράς, ωστόσο, οδήγησε σε αλλαγή σχεδίων.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο CEO της Skoda, Klaus Zellmer, αναφέροντας ότι «…ο διάδοχος του Karoq βρίσκεται στα πλάνα της εταιρείας και αναμένεται να λανσαριστεί το 2027 ή το 2028».

Η νέα γενιά θα εξακολουθήσει να βασίζεται στην πλατφόρμα MQB του ομίλου Volkswagen, όμως η πιο σημαντική αλλαγή θα αφορά την εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων. Για πρώτη φορά το Karoq θα αποκτήσει plug-in υβριδική έκδοση, με τον Zellmer να προαναγγέλλει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συστήματα κίνησης θα είναι πολύ κοντά σε εκείνα που χρησιμοποιούνται στο Kodiaq. Με αυτόν τον τρόπο η Skoda ακολουθεί διαφορετική πορεία από τη Volkswagen, καθώς για τη νέα γενιά του T-Roc δεν προβλέπεται έκδοση PHEV.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε η πορεία του Elroq. Όπως παραδέχθηκε ο Zellmer, το ηλεκτρικό SUV δεν κατάφερε να αντικαταστήσει πλήρως το Karoq ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Έτσι, η Skoda επιλέγει να διατηρήσει δύο παράλληλες προτάσεις στην κατηγορία: το νέο Karoq με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδική τεχνολογία και το αμιγώς ηλεκτρικό Elroq.

Μια στρατηγική που δείχνει ότι, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα και άμεση κατάργηση των συμβατικών επιλογών.

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