Μια νέα ιστορία. Μια νέα φανέλα. Άρης x Novibet

Κάθε φανέλα έχει μία ιστορία να διηγηθεί. Η νέα εμφάνιση του Άρη έχει μπροστά της μία ολόκληρη σεζόν για να γράψει τη δική της.

Βρίσκεται στο γήπεδο, στις κερκίδες και στην καθημερινότητα των φιλάθλων, συνοδεύοντας την ομάδα σε κάθε αγωνιστική της υποχρέωση. Γιατί η φανέλα δεν εκφράζει μόνο την ταυτότητα ενός συλλόγου. Συνδέει τους ποδοσφαιριστές με τον κόσμο που βρίσκεται σταθερά δίπλα τους.

Από την πρώτη της εμφάνιση και σε κάθε παιχνίδι που ακολουθεί, προστίθεται ένα ακόμη κομμάτι στη φετινή της ιστορία: ένα γκολ, μια απαιτητική αναμέτρηση, ένας πανηγυρισμός ή μια στιγμή που θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων.

Με τη νέα σεζόν να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ο Άρης φορά τη νέα του εμφάνιση, έχοντας μπροστά του νέες προκλήσεις και την ευκαιρία να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες στιγμές μαζί με τον κόσμο του.

Στο νέο αυτό κεφάλαιο, υπάρχει και μία γνώριμη παρουσία. Η Novibet συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του συλλόγου ως Μεγάλος Χορηγός, με τη στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών να έχει επεκταθεί έως το 2030.

Μια συνεργασία που δεν περιορίζεται στην παρουσία της Novibet στη φανέλα, αλλά περιλαμβάνει κοινές πρωτοβουλίες για την εμπειρία των φιλάθλων, την ανάδειξη των αξιών του αθλητισμού και την ενίσχυση της σύνδεσης της ομάδας με την τοπική κοινωνία.

Έτσι, η νέα φανέλα δεν αποτελεί απλώς την αγωνιστική εμφάνιση μιας ακόμη σεζόν. Γίνεται μέρος των αγώνων, των ταξιδιών, των πανηγυρισμών και όλων των στιγμών που μοιράζονται η ομάδα και οι φίλαθλοί της.

Η φανέλα βρίσκεται ήδη στο γήπεδο. Η ομάδα βρίσκεται στη δράση. Και η νέα ιστορία του Άρη γράφεται παιχνίδι με το παιχνίδι, με τη Novibet σταθερά στο πλευρό του.

Novibet και Άρης, ΜΑΖΙ έως το 2030!