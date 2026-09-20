Ο Φερστάπεν διέλυσε 100 οδηγούς καρτ σε 37 λεπτά! (+video)
Στην πράξη, οι 30 γύροι αποδείχθηκαν υπερβολικά πολλοί
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Μπορεί ένας οδηγός της Formula 1 να ξεκινήσει τελευταίος απέναντι σε 100 οδηγούς καρτ και να τους περάσει όλους; Η Red Bull έστησε την πρόκληση και ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε την απάντηση στην πίστα του Σίλβερστοουν.
Το «Max vs 100» είχε απλούς κανόνες. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής ξεκινούσε πίσω από 100 ερασιτέχνες οδηγούς, όλοι χρησιμοποιούσαν ίδια καρτ και ο Φερστάπεν είχε στη διάθεσή του 30 γύρους για να τους προσπεράσει. Κάθε οδηγός που περνούσε ο Ολλανδός αποκλειόταν από τη συνέχεια.
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