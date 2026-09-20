Super League: Εκτός έδρας δοκιμασίες για το Big-4
Ο Παναθηναϊκός στη Νεάπολη με την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά, η ΑΕΚ στο Βόλο, ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, για την 5η αγωνιστική της Super League.
Το… κυρίως πιάτο της 5ης αγωνιστικής στη Super League, διεξάγεται σήμερα. Η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση των ομάδων, πριν την διακοπή για τις Εθνικές ομάδες για τρεις εβδομάδες. Κατά συνέπεια η ψυχολογική κατάσταση μετά τα σημερινά αποτελέσματα, θα ακολουθεί τους πάντες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι ομάδες του «Big-4», αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα, έχουν εκτός έδρας αναμετρήσεις με μεγάλο «πρέπει» νίκης. Για διάφορους λόγους.
Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Νεάπολη από την Καλαμάτα. Αναζητώντας την 5η νίκη και το απόλυτο στο πρωτάθλημα πριν τη διακοπή.
O δεύτερος ΠΑΟΚ παίζει στη δύσκολη έδρα του Αγρινίου, απέναντι στον Παναιτωλικό. Ο «Δικέφαλος» ψάχνει μια ακόμη επικράτηση, κόντρα στο σύνολο του Γιάννη Αναστασίου που έχει τους ίδιους βαθμούς (9).
Η ΑΕΚ «καίγεται» για επιστροφή στις νίκες, αγωνιζόμενη στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο. Τέλος, ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στην έδρα του, αγωνίζεται στη Λιβαδειά με τον τοπικό Λεβαδειακό.
Πέρα απ’ τα ματς των τεσσάρων, Ο ΟΦΗ μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Χόφενχαϊμ, υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν την 4η νίκη τους, ενώ οι φιλοξενούμενοι την 1η.
SUPER LEAGUE – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 19/9
- Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
- Άρης – Ηρακλής 0-0
Κυριακή 20/9
- 17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Novasports 2
- 18:00 Βόλος – ΑΕΚ Magenta Sport 1
- 19:00 ΟΦΗ – Asteras Aktor Magenta Sport 2
- 19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός Novasports Prime
- 21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Magenta Sport 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12
2. Π.Α.Ο.Κ. 9
3. Ο.Φ.Η. 9
4. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9
5. Α.Ε.Κ. 8
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7
7. ΑΡΗΣ 7 (5)
8. Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 6 (5)
9. ΚΗΦΙΣΙΑ 5 (5)
10. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 (5)
12. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 2
13. ASTERAS AKTOR 1
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1