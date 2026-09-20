Super League: Εκτός έδρας δοκιμασίες για το Big-4

Το… κυρίως πιάτο της 5ης αγωνιστικής στη Super League, διεξάγεται σήμερα. Η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση των ομάδων, πριν την διακοπή για τις Εθνικές ομάδες για τρεις εβδομάδες. Κατά συνέπεια η ψυχολογική κατάσταση μετά τα σημερινά αποτελέσματα, θα ακολουθεί τους πάντες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ομάδες του «Big-4», αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα, έχουν εκτός έδρας αναμετρήσεις με μεγάλο «πρέπει» νίκης. Για διάφορους λόγους.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Νεάπολη από την Καλαμάτα. Αναζητώντας την 5η νίκη και το απόλυτο στο πρωτάθλημα πριν τη διακοπή.

O δεύτερος ΠΑΟΚ παίζει στη δύσκολη έδρα του Αγρινίου, απέναντι στον Παναιτωλικό. Ο «Δικέφαλος» ψάχνει μια ακόμη επικράτηση, κόντρα στο σύνολο του Γιάννη Αναστασίου που έχει τους ίδιους βαθμούς (9).

Η ΑΕΚ «καίγεται» για επιστροφή στις νίκες, αγωνιζόμενη στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο. Τέλος, ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στην έδρα του, αγωνίζεται στη Λιβαδειά με τον τοπικό Λεβαδειακό.

Πέρα απ’ τα ματς των τεσσάρων, Ο ΟΦΗ μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Χόφενχαϊμ, υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν την 4η νίκη τους, ενώ οι φιλοξενούμενοι την 1η.

SUPER LEAGUE – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 19/9

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Άρης – Ηρακλής 0-0

Κυριακή 20/9

17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Novasports 2

18:00 Βόλος – ΑΕΚ Magenta Sport 1

19:00 ΟΦΗ – Asteras Aktor Magenta Sport 2

19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός Novasports Prime

21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Magenta Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12

2. Π.Α.Ο.Κ. 9

3. Ο.Φ.Η. 9

4. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9

5. Α.Ε.Κ. 8

6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7

7. ΑΡΗΣ 7 (5)

8. Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 6 (5)

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 5 (5)

10. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 4

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 (5)

12. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 2

13. ASTERAS AKTOR 1

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1