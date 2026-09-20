Ανήλικοι: Πώς καταφέρνουν να αγοράσουν αλκοόλ και καπνικά με «πειραγμένες» ταυτότητες

Snapshot Οι ανήλικοι χρησιμοποιούν ψεύτικες ταυτότητες, συχνά δημιουργημένες μέσω εφαρμογών ή Photoshop, για να αγοράζουν αλκοόλ και καπνικά προϊόντα.

Ο αξιόπιστος έλεγχος ηλικίας απαιτεί το σκανάρισμα του QR code μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, αλλά στην πράξη οι έλεγχοι είναι συχνά επιφανειακοί ή τυπικοί.

Η Αστυνομία πραγματοποιεί ελέγχους και συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων που πωλούν αλκοόλ σε ανηλίκους, ωστόσο τα κενά στους ελέγχους επιτρέπουν την παραβατικότητα.

Τα περιπτερά συνήθως δεν ελέγχουν αυστηρά την ηλικία, και οι ανήλικοι συχνά στέλνουν τον πιο ενήλικο της παρέας για να αγοράσουν αλκοόλ.

Οι επαγγελματίες του χώρου αναγνωρίζουν τη δυσκολία ελέγχου ανηλίκων και ζητούν αυστηρότερες κυρώσεις για τα καταστήματα που παραβιάζουν τους νόμους. Snapshot powered by AI

Μετά την απαγόρευση αγοράς αλκοόλ και είδη καπνού για ανηλίκους από την κυβέρνηση, ξεκίνησε μία νέα πρακτική που αρχίζει να γίνεται περισσότερο δημοφιλής στις παρέες των νέων.

Πρόκειται για τη δημιουργία ψεύτικων ταυτοτήτων μέσω εφαρμογών επί πληρωμή, τις οποίες χρησιμοποιούν προκειμένου να μπουν σε νυχτερινά μαγαζιά αλλά και να αγοράσουν είδη καπνού και αλκολούχα ποτά από περίπτερα. Όπως αναφέρει η Καθημερινή της Κυριακής, οι «πειραγμένες» ταυτότητες με διαφορετική ημερομηνία γέννησης είναι μία διαδεδομένη πρακτική στους ανηλίκους.

Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος επαλήθευσης της ταυτότητας και κατά συνέπεια της ηλικίας των νέων είναι το σκανάρισμα του QR code μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, τονίζεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όμως ο έλεγχος που πραγματοποιείται στην είσοδο είναι πολλές φορές γρήγορος έως και εντελώς τυπικός, οπότε η επίδειξη ενός εγγράφου που φαίνεται σαν επίσημο αρκεί. Οι εργαζόμενοι σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ και εκδηλώσεις τονίζουν πως κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν την Αστυνομία.

Πώς γίνεται η παραποίηση

Στις επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» ελέγχεται η ηλικία των θαμώνων εντός των κέντρων διασκέδασης. «Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές παιδιά ξεφεύγουν από τον έλεγχο», τονίζουν αστυνομικές πηγές. Μέσα στο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 συλλήψεις ιδιοκτητών ή υπευθύνων καταστημάτων για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

To Walletsmith είναι μια πολύ δημοφιλής εφαρμογή για τη δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών καρτών τύπου wallet pass – δηλαδή αρχείων τα οποία μοιάζουν με τις κάρτες που αποθηκεύονται στο Apple Wallet ή σε αντίστοιχα ψηφιακά πορτοφόλια. Μπορείς, για παράδειγμα, να σχεδιάσεις ένα pass με όνομα, φωτογραφία, ημερομηνίες, barcode/QR code και άλλα πεδία και να το αποθηκεύσεις, έτσι ώστε να το έχεις πρόχειρο. Φυσικά δεν μετατρέπει μια τέτοια κάρτα σε επίσημο δημόσιο έγγραφο, αλλά οπτικά είναι ένα πιστό αντίγραφο που μοιάζει με ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει χρέωση. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες λύσεις. Ο Σπύρος σε λίγους μήνες θα κλείσει τα 15, είναι σχετικά ψηλός, αλλά η εμφάνισή του δεν παραπέμπει σε ενήλικο. Στο κινητό του υπάρχει μια εκδοχή ψεύτικης ταυτότητας που έχει φτιάξει μέσω Photoshop, αλλάζοντας το όνομά του και την ημερομηνία γέννησης. Το έγγραφο έχει όλα τα διακριτικά του Gov.gr. Το έχει περάσει στα notes, μου εξηγεί, και το δείχνει σε περίπτερα και μίνι μάρκετ για να αγοράσει αλκοόλ και vape.Όπως αναφέρει, «μερικές φορές περνάει, μερικές φορές όχι. Εξαρτάται από το μέρος. Ας πούμε στο Μοναστηράκι εύκολα, σε άλλες περιοχές δεν δίνουν σημασία». «Αν ξέρεις πού να ψάξεις, είναι εύκολο», προσθέτει ο Κώστας που εδώ και δύο μήνες «ξεμπέρδεψε» με τον «μπελά» της ανηλικότητας.

«Δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτιάξεις ένα έγγραφο που να μοιάζει ακριβώς με ψηφιακή ταυτότητα με άλλα στοιχεία. Υπάρχουν εφαρμογές και μπορείς να το κάνεις και μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αν θέλεις κάτι πιο επαγγελματικό υπάρχουν άτομα να το κάνουν με κάποιο αντίτιμο». Η Ελένη που έχει κλείσει τα 16 είναι ξεκάθαρη: «Όλα γίνονται αν ξέρεις κάποιον που ξέρει κάποιον».

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεκαθαρίζει ότι «δεν αρκεί αυτός που ελέγχει την ταυτότητα να δει μια εικόνα. Χρειάζεται να κάνει τον έλεγχο μέσα από την εφαρμογή “έλεγχος εγγράφου" του Gov.gr Wallet». Μάλιστα, κάθε πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Στην πράξη όμως αυτό πολλές φορές δεν συμβαίνει, εξηγεί ο Κώστας, ειδικά στην επαρχία.

«Σε μαγαζί στους Αγίους Θεοδώρους φέτος το καλοκαίρι ήταν μια παρέα από εφήβους που κάθονταν σε ένα τραπέζι. Όταν παρήγγειλαν μπίρες, ο σερβιτόρος τους είπε γελώντας “φαντάζομαι ότι έχετε όλοι ταυτότητες"».

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα η λύση του περιπτέρου, όπου «συνήθως δεν πολυτσεκάρουν». Ο Σπύρος λέει ότι «συνήθως στέλνουμε στο περίπτερο τον πιο ψηλό». Μητέρα ανήλικης ανακάλυψε ότι η κόρη της έχει καταναλώσει αλκοόλ σε μαγαζί όταν είδε εικόνες στα social media. Όπως ανακάλυψε, χρησιμοποίησε την ταυτότητα φίλης της που έχει κλείσει τα 18.

Όταν έρχεται κλήση από το ΕΚΑΒ είναι δύσκολα τα πράγματα

Πηγές της Αστυνομίας τονίζουν ότι οι έλεγχοι γίνονται κυρίως σε μέρη όπου συχνάζουν έφηβοι. «Ξέρουμε ότι πηγαίνουν στο Μπουρνάζι ή στο Γκάζι. Είναι σημεία στα οποία υπάρχουν πολλά μαγαζιά και μπορείς να φθάσεις με μετρό. Το καλοκαίρι πάλι ξέρουμε ότι πηγαίνουν παραλιακή», εξηγούν. «Άλλες φορές υπάρχουν καταγγελίες. Πηγαίνουμε, βγάζουμε τα παιδιά έξω, τα πηγαίνουμε στην έδρα της υπηρεσίας και ειδοποιούμε τους γονείς τους να έρθουν. Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις παιδιά στον δρόμο μέσα στη νύχτα», εξηγούν.

Πολλές φορές η Αστυνομία ειδοποιείται όταν υπάρχει κλήση από το ΕΚΑΒ. «Τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα», καταλήγουν.

Ο Δημήτρης Ζάππας, πρόεδρος της Ένωσης Bartenders Ελλάδος, μας λέει ότι όταν κάποιος του φανεί ανήλικος ζητάει πάντα φυσική ταυτότητα. «Ζήτησα από κάποιον που αποδείχθηκε ότι ήταν 25», λέει. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη ειδικά στις υπαίθριες εκδηλώσεις, όπου υπάρχει πολύς κόσμος», παραδέχεται. «Με τα παιδιά είναι πολύ δύσκολος ο χειρισμός. Ένας έφηβος θέλει να παραγγείλει ποτό για να μην τον κοροϊδεύει η παρέα. Οπότε πρέπει εσύ να το απαγορεύσεις. Από την άλλη, σε όλες τις δουλειές υπάρχουν αυτοί που δεν τους νοιάζει. Νομίζω ότι η λύση είναι να γίνουν πολύ πιο αυστηρές οι κυρώσεις για τα μαγαζιά. Τώρα κλείνουν για λίγες ημέρες και μετά ανοίγουν πάλι. Οπότε το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το όποιο κόστος», καταλήγει.

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