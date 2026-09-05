Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος

Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 13χρονη, στη Θεσσαλονίκη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thestival.gr, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της πόλης για παροχή πρώτων βοηθειών μετά από αδιαθεσία που ένιωσε αφού κατανάλωσε αλκοόλ.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 25χρονος διότι ως υπάλληλος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή των Συκεών, πούλησε στη 13χρονη δύο συσκευασίες αλκοολούχων ποτών.