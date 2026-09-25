Έκρηξη οργής στο Πακιστάν για τον γάμο 3χρονης με 60χρονο: Έρευνα για τη δολοφονία της αδελφής της

Ο πατέρας του κοριτσιού συνελήφθη, ενώ ο 60χρονος «γαμπρός» αναζητείται

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Έκρηξη οργής στο Πακιστάν για τον γάμο 3χρονης με 60χρονο: Έρευνα για τη δολοφονία της αδελφής της
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  • Συνελήφθη ο πατέρας που πούλησε την 3χρονη κόρη του σε 60χρονο με το πρόσχημα γάμου στην επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν.
  • Η δολοφονία της 8χρονης αδελφής της 3χρονης, που είχε παντρευτεί τον γιο του 60χρονου, εξετάζεται από τις αρχές.
  • Ο γάμος βασίστηκε στο έθιμο «walwar» ή προίκα, που επιβάλλει την καταβολή χρημάτων στην οικογένεια της νύφης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το ποσό.
  • Η συμφωνία γάμου εμποδίζει την οικογένεια της 3χρονης από το να αναζητήσει άλλο γάμο για εκείνη στο μέλλον, με πιθανές βίαιες συνέπειες.
  • Οι παιδικοί γάμοι απαγορεύονται νομικά στο Μπαλουχιστάν, με ποινές φυλάκισης και πρόστιμα σύμφωνα με νόμο του 2025.
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Στη σύλληψη ενός πατέρα προχώρησαν οι αρχές στο Πακιστάν, υπό το βάρος της κατακραυγής και της οργής που πυροδότησε η αποκάλυψη ότι πούλησε με πρόσχημα τον γάμο, τη μόλις τριών ετών κόρη του σε έναν 60χρονο για περίπου 9.000 δολάρια.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και η δολοφονία της 8χρονης αδελφής από τον «σύζυγό» της.

Το περιστατικό συνέβη στη νοτιοδυτική επαρχία του Μπαλουχιστάν. Ο πατέρας Αμπντούλ Μπακί, συνελήφθη στη συνοριακή πόλη Τσαμάν, ενώ ο 60χρονος Σαλάχ Ουντίν παραμένει φυγάς.

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο την πρακτική του «walwar», ή αλλιώς «προίκα», ένα παραδοσιακό έθιμο των Παστού, σύμφωνα με το οποίο ο γαμπρός ή η οικογένειά του καταβάλλει χρήματα στην οικογένεια της νύφης.

Τοπικές αναφορές θέλουν τον γάμο προς το παρόν μόνο στα χαρτιά, καθώς δεν είχε καταβληθεί ολόκληρο το ποσό. Μόλις το πλήρες ποσό του «walwar» είχε παραδοθεί στον πατέρα του κοριτσιού, αυτή θα θεωρούνταν σύζυγος του 60χρονου. Ωστόσο, θα μπορούσαν να περάσουν χρόνια μέχρι να καταβληθεί ολόκληρο το «walwar».

Μέχρι τότε, η συμφωνία θα σήμαινε ότι η οικογένεια της κοπέλας δεν θα μπορούσε να αναζητήσει άλλο γάμο για εκείνη στο μέλλον, ακόμη και αφού ενηλικιωνόταν. Σε περίπτωση που προσπαθούσαν να το κάνουν, αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της βίας μεταξύ των δύο οικογενειών.

Μετά την αποκάλυψη, ο πρωθυπουργός του Μπαλοχιστάν, Μιρ Σαρφράζ Μπουγκτί, έδωσε εντολή αυτεπάγγελτης έρευνας, ενώ το παιδί και η μητέρα του τέθηκαν υπό αστυνομική προστασία.

Η αστυνομία διερευνά επίσης τη δολοφονία της μεγαλύτερης αδελφής του κοριτσιού, της Σουκρία Μπίμπι, στα περίχωρα της Κουέτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μπακί κανόνισε τον γάμο της Σουκρία με τον γιο του Σαλάχ Ουντίν έναντι 1,5 εκατομμυρίου ρουπιών. Αργότερα, κανόνισε να παντρευτεί η 3χρονη κόρη του με τον Σαλάχ Ουντίν, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, του ζήτησε να στείλει αντ' αυτής την 8χρονη κόρη του.

Λίγες μέρες αργότερα, η Σουκρία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Καμράν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι θύμωσε όταν η γυναίκα του κοίταξε έξω από την πόρτα και την χτύπησε με μια σιδερένια ράβδο.

Ο πατέρας σε έναν τοπικό μπλόγκερ υποστήριξε ότι Σουκρία υπέστη βία από τα «πεθερικά» της, τα οποία απαίτησαν ως «νύφη» άλλο ένα ανήλικο κορίτσι. Ο Μπακί λέει ότι συμφώνησε λόγω της φτώχειας και επειδή ήθελε να αγοράσει ένα σπίτι.

Οι παιδικοί γάμοι είναι παράνομοι στο Μπαλοχιστάν, και σύμφωνα με νόμο του 2025 ορίζεται ως ηλικία γάμου το 18 έτος. Επισύρει ποινή φυλάκιση δύο έως τριών ετών και σε πρόστιμο 100.000 έως 200.000 πακιστανικές ρουπίες.

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