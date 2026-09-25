«Πρώτη ματιά» από το εσωτερικό της «Κιβωτού του Νώε» - Βίντεο από τον μυστηριώδη σχηματισμό

Snapshot Η ομάδα «Noah’s Ark Scans» δημοσίευσε βίντεο από το εσωτερικό του σχηματισμού Ντουρουπινάρ στην Τουρκία, που υποστηρίζει ότι είναι τα απομεινάρια της Κιβωτού του Νώε.

Χρησιμοποίησαν drone τύπου Gopher για να εξερευνήσουν τα εσωτερικά κενά του σχηματισμού μέσω οπών γεώτρησης, αν και το drone χρειάζεται τροποποιήσεις για καλύτερη κινητικότητα.

Οι σαρώσεις ραντάρ δεν εντόπισαν βράχο ή πετρώδη βάση στο εσωτερικό του σχηματισμού, σύμφωνα με την ομάδα.

Ο αρχαιολόγος Σένκερ Ατίλα και η εταιρεία Bakhtar Research συνεργάζονται στην έρευνα του σχηματισμού.

Η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική, με τους περισσότερους γεωλόγους να θεωρούν τον Ντουρουπινάρ φυσικό βραχώδη σχηματισμό χωρίς αποδείξεις σύνδεσης με την Κιβωτό του Νώε. Snapshot powered by AI

Η ομάδα «Noah’s Ark Scans» ισχυρίζεται ότι ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ, στην Τουρκία, κρύβει τα απομεινάρια της βιβλικής Κιβωτού του Νώε και για να το αποδείξει έστειλε ένα drone τύπου Gopher στο εσωτερικό του και μοιράστηκε ένα βίντεο από το εγχείρημά της.

«Όπως μας έδειξαν με ακρίβεια οι σαρώσεις ραντάρ, δεν εντοπίστηκε βράχος ή πετρώδης βάση», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X. Ο ισχυρισμός τους, ωστόσο παραμένει ανεπιβεβαίωτος.

«ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ: πλάνα από το εσωτερικό της Κιβωτού του Νώε», έγραψε η ομάδα. Προσθέτει ότι «ένα drone Gopher κατέβηκε στις οπές γεώτρησης του πυρήνα σε μια προσπάθεια να φτάσει στα χαρτογραφημένα κενά». Η ανάρτηση ανέφερε επίσης ότι «το Gopher χρειάζεται κάποιες τροποποιήσεις για να μπορεί να κοιτάξει γύρω του, καθώς οι τροχοί του είχαν δυσκολία να κινηθούν πάνω στο πολύ χαλαρό ίζημα του εδάφους».

Η ομάδα συνεργάζεται με την εταιρεία «Bakhtar Research and Engineering LLC», ενώ ο αρχαιολόγος Σένκερ Ατίλα του Πανεπιστημίου «Σίβας Τζουμχουριγιέτ» διευθύνει την ευρύτερη έρευνα.

FIRST LOOK: footage from inside Noah’s Ark



Gopher drone was sent down into the core drilling holes in an attempt to reach the mapped voids. Gopher needs some modifications in order to look around, as his wheels had trouble moving on the very loose sediment on the ground.



As… pic.twitter.com/IxgFVE7i3c — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 24, 2026

Σύμφωνα με τη Βίβλο, «η κιβωτός στάθηκε στα βουνά του Αραράτ». Αυτό έχει στρέψει την προσοχή στον παράξενο σχηματισμό που βρίσκεται νότια του όρους Αραράτ, στην ανατολική Τουρκία. Έχει το σχήμα μιας μεγάλης βάρκας, αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι πρόκειται για την Κιβωτό του Νώε.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ομάδες που πιστεύουν ότι είναι η Κιβωτός του Νώε, και ο ιδρυτής της Noah’s Ark Scans, Άντριου Τζόουνς, είναι ένας από αυτούς. «Πιστεύουμε ότι ο σχηματισμός του Ντουρουπινάρ είναι τα ερείπια της Κιβωτού του Νώε, και ακριβώς γι’ αυτό θέλουμε να τον υποβάλουμε στις πιο αυστηρές επιστημονικές δοκιμές που μπορούμε».

Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι γεωλόγοι υποστηρίζουν ότι ο Ντουρουπινάρ ήταν «ένας εντελώς φυσικός βραχώδης σχηματισμός». Ωστόσο, η ιδέα συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου.