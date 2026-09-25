«Τραγουδάμε Μαζί»: κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για τους ανθρώπους της μουσικής

Η AUTODIA παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας»

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«Τραγουδάμε Μαζί»: κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για τους ανθρώπους της μουσικής
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Υπάρχουν βραδιές που η μουσική δεν αρκείται στο να ακούγεται. Γίνεται πράξη. Γίνεται συνάντηση, αλληλεγγύη και στήριγμα.

Με αυτό το όραμα, η AUTODIA - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων διοργανώνει τη μεγάλη συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Telekom Center Athens, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τη συμμετοχή σημαντικών και αγαπημένων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού.

Οι καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν

Με αλφαβητική σειρά

  • Apon
  • Μελίνα Ασλανίδου
  • Δέσποινα Βανδή
  • Γιώργος Κακοσαίος
  • Κατερίνα Κακοσαίου
  • Χρήστος Μάστορας
  • Γιάννης Πλούταρχος
  • Αντώνης Ρέμος
  • Στέλιος Ρόκκος
  • Ηρώ Σαΐα
  • Γιώργος Σαμπάνης
  • Χρήστος Σαντικάι
  • Δημήτρης Τσιακανίκας
  • Θοδωρής Φέρρης

Διαφορετικές φωνές, διαφορετικές μουσικές διαδρομές και διαφορετικά είδη συναντώνται στη σκηνή για έναν κοινό και ουσιαστικό σκοπό: την έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων της μουσικής που βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.

Η συναυλία πραγματοποιείται για την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας», ενός σημαντικού θεσμού αλληλεγγύης της AUTODIA, που δημιουργήθηκε προς τιμήν του σπουδαίου συνθέτη και πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, Νίκου Αντύπα.

Για την AUTODIA, η διοργάνωση αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από μια μεγάλη συναυλία. Είναι μια πράξη ανταπόδοσης και αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που υπηρετούν τη μουσική και, παράλληλα, μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε τραγούδι, κάθε μελωδία και κάθε στιγμή που μοιραζόμαστε ως ακροατές, υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργοί και διαδρομές που αξίζουν στήριξη.

Στις 18 Νοεμβρίου, το Telekom Center Athens θα γίνει ο κοινός τόπος μιας μεγάλης μουσικής γιορτής, όπου το λαϊκό, το έντεχνο, η pop και το rock θα συνυπάρξουν αρμονικά στη σκηνή, ενώ καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και μουσικές αφετηρίες θα ενώσουν τις φωνές τους για έναν κοινό σκοπό.

Γιατί η μουσική έχει τη σπάνια δύναμη να μας φέρνει κοντά.

Και όταν αυτή η δύναμη μετατρέπεται σε προσφορά, αποκτά ένα ακόμη βαθύτερο νόημα.

Η AUTODIA, ο ελληνικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, που εκπροσωπεί και προστατεύει τα δικαιώματα συνθετών και στιχουργών, διοργανώνει το «Τραγουδάμε Μαζί», με την πίστη ότι η μουσική δεν είναι μόνο πολιτισμός και δημιουργία. Είναι και κοινωνικός δεσμός, μνήμη, αλληλεγγύη και φροντίδα.

Μια σκηνή. Πολλές φωνές. Ένας κοινός σκοπός.

«Τραγουδάμε μαζί» - Στηρίζουμε τους ανθρώπους που γράφουν τη μουσική της ζωής μας.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή.

Πληροφορίες Συναυλίας

Τίτλος: «Τραγουδάμε Μαζί» - Στηρίζουμε τους ανθρώπους που γράφουν τη μουσική της ζωής μας

Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Telekom Center Athens

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/tragoudame-mazi-1/

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