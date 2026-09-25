Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας

Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024 και πιστώθηκε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) 17.074 δικαιούχων,

Μάνος Χατζηγιάννης

Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 17.074 εκπαιδευτικών, ιατρών και νοσηλευτών της περιφέρειας η επιστροφή δύο ενοικίων για το έτος 2024, συνολικού ύψους 4.885.310,75 ευρώ.
  • Η καταβολή έγινε αυτόματα χωρίς υποβολή αίτησης, βάσει διασταυρώσεων φορολογικών και υπηρεσιακών στοιχείων.
  • Δικαιούχοι είναι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ, καθώς και υγειονομικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  • Η ενίσχυση ισούται με δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος και δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ ετησίως, με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Όσοι δεν έλαβαν την πίστωση λόγω ελλιπών στοιχείων μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για διόρθωση μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE έως 31 Δεκεμβρίου 2026.
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Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστροφής δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε βάσει του άρθρου 70Α του ν. 5217/2025 και της υπ’ αριθμ. 136645 ΕΞ 2026 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5308/27.08.2026).

Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024 και πιστώθηκε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) 17.074 δικαιούχων, με το συνολικό ύψος των καταβολών να ανέρχεται σε 4.885.310,75 ευρώ. Η καταβολή πραγματοποιήθηκε αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους. Η διασταύρωση στηρίχθηκε στα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, καθώς και στα στοιχεία υπηρέτησης που διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ενίσχυση αφορά:

· Εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

· Ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται ιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί, αγροτικοί και προσωπικοί ιατροί, το προσωπικό των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των ΤΟΜΥ, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Βασική Προϋπόθεση: Οι δικαιούχοι να υπηρέτησαν, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του 2024, εκτός της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η μισθωμένη κατοικία πρέπει να βρίσκεται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία υπηρετούσαν.

Ύψος και χαρακτηριστικά της ενίσχυσης

· Η ενίσχυση ισούται με τα δύο δωδέκατα (2/12) του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε εντός του 2024 για την κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία.

· Όσοι έχουν ήδη λάβει την ετήσια επιστροφή ενοικίου του άρθρου 70 για την κύρια κατοικία τους, λαμβάνουν το ένα δωδέκατο (1/12).

· Το συνολικό άθροισμα των ενισχύσεων (άρθρα 70 και 70Α) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

· Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση.

Οδηγίες για όσους δεν έλαβαν την πίστωση

Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια δεν είδαν την ενίσχυση στους λογαριασμούς τους λόγω ελλιπών/λανθασμένων στοιχείων της περιφερειακής ενότητας υπηρέτησης ή επειδή ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια (άρθ. 70Α του ν. 5217/2025), έως τις 20 Οκτωβρίου και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

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