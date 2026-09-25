Μύκονος: Καίει ακόμα το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω - Έχει καταστραφεί ολοσχερώς

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης προετοιμάζονται για συντονισμένη επέμβαση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μύκονος: Καίει ακόμα το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω - Έχει καταστραφεί ολοσχερώς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το οχηματαγωγό «Blue Carrier 2» καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά που ξέσπασε σε έναν χώρο του γκαράζ ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου.
  • Οι 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, εγκατέλειψαν το πλοίο με σωστικές λέμβους και είναι καλά στην υγεία τους.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά, το ναυαγοσωστικό «AIGAION PELAGOS» και πλωτά του Λιμενικού, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης.
  • Η εταιρεία Attica Ferries έχει αναθέσει τη διαχείριση της κατάστασης σε ειδικές εταιρείες και συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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Καίει ακόμα το φορτηγό-οχηματαγωγό «Blue Carrier 2», στο οποίο ξέσπασε μεγάλη φωτιά το πρωί της Παρασκευής (25/9), ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι δυνάμεις πυρόσβεσης προετοιμάζονται για συντονισμένη επέμβαση με στόχο να ελεγχθεί η φωτιά στο πλοίο και να σταθεροποιηθεί η πλεύση του.

Επιπλέον, περίπου στις 5 το απόγευμα έφτασε στη θαλάσσια περιοχή το ναυαγοσωστικό – ρυμουλκό «AIGAION PELAGOS», προκειμένου, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις υπόλοιπες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο, να ξεκινήσει η επόμενη και ιδιαίτερα απαιτητική φάση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της MEGATUGS, πρώτο ζητούμενο θα είναι ο περιορισμός της φωτιάς. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ρίψεις νερού και ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό των χώρων όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

Το «AIGAION PELAGOS» διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 12 μέλη πληρώματος.

Στην περιοχή αναμένεται επίσης να φθάσει εξειδικευμένη ομάδα ναυαγιαίρεσης 10 ατόμων, η οποία θα παραμείνει στο πεδίο και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η φωτιά έχει τεθεί υπό επαρκή έλεγχο, θα επιχειρήσει να επιβιβαστεί στο «BLUE CARRIER 2».

Το πλοίο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερώς

Από τη φωτιά το πλοίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ η επιχείρηση εξελίσσεται με παράλληλη μέριμνα για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση.

Στην ευρύτερη επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και άλλα παραπλέοντα μέσα.

Σώοι οι 29 επιβάτες

Οι 29 άνθρωποι που βρίσκονταν στο «Blue Carrier 2» είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για 28 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη, οι οποίοι εγκατέλειψαν το πλοίο με σωστικές λέμβους και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα σκάφη, ενώ μεταφέρονται στην Τήνο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί, ενώ το ελληνικής σημαίας οχηματαγωγό βρισκόταν εν πλω βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε έναν από τους χώρους του γκαράζ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η εστία να βρισκόταν σε φορτηγό όχημα.

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Instagram: georgios_vallis

Στα γκαράζ του πλοίου μεταφέρονταν 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 09:00 και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά, καθώς και ρυμουλκά και παραπλέοντα πλοία.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ θα ακολουθήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

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Instagram: georgios_vallis

Attica Ferries: Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Η Attica Ferries ανακοίνωσε πως αναθέτει τη διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο «Blue Carrier 2» σε εξειδικευμένες εταιρείες. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μετά την ασφαλή απομάκρυνση και των 29 επιβαινόντων, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για τη διαχείριση του πλοίου όσο και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένες εταιρείες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, καθώς πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς και στα επόμενα βήματα για το «Blue Carrier 2».

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Instagram: georgios_vallis

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