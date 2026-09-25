Πύργος: Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο
Πύρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση
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- Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλείας σε χαμηλή βλάστηση.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ.
- Χρησιμοποιήθηκαν 6 πυροσβεστικά οχήματα και 3 αεροσκάφη για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
- Υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλείας. Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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