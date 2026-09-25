Πύργος: Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλείας. Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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