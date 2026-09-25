ΗΠΑ: Ο CEO της JP Morgan συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον ελληνικής καταγωγής διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase & Co, τη μεγαλύτερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως

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ΗΠΑ: Ο CEO της JP Morgan συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, Jamie Dimon, στη Νέα Υόρκη.
  • Ο Jamie Dimon συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.
  • Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.
  • Επίσης, συζητήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η Ευρώπη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Jamie Dimon, διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Dimon συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.

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