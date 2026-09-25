ΗΠΑ: Ο CEO της JP Morgan συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας
Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον ελληνικής καταγωγής διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase & Co, τη μεγαλύτερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, Jamie Dimon, στη Νέα Υόρκη.
- Ο Jamie Dimon συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.
- Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.
- Επίσης, συζητήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η Ευρώπη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Jamie Dimon, διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Dimon συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες.
Συζητήθηκαν ακόμη οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος: Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο
17:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Φωτιά στη Νέα Τρίγλια
15:08 ∙ LIFESTYLE
«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA
11:53 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές
05:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ