ΗΠΑ: Ο CEO της JP Morgan συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, Jamie Dimon, στη Νέα Υόρκη.

Ο Jamie Dimon συνεχάρη τον Μητσοτάκη για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Επίσης, συζητήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η Ευρώπη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Jamie Dimon, διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Dimon συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.

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