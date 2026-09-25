Μαρινάκης σε Τουρκία: Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο casus belli, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει θέσει την άρση του ως όρο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την άμυνα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μαρινάκης σε Τουρκία: Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ελλάδα επιδιώκει την επίλυση της διαφοράς με την Τουρκία μέσω του Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς υποχωρήσεις αλλά με διάλογο.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη σοβαρότητα του Κυπριακού και την ανάγκη άρσης του casus belli για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.
  • Η Ελλάδα προχωρά ανεξάρτητα τις αμυντικές της αποφάσεις, όπως η συμμετοχή στα προγράμματα F-35 και F-16, χωρίς να επηρεάζεται από πολιτικές αντιπαραθέσεις.
  • Ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ συνολικές ανακοινώσεις για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.
  • Η κυβέρνηση απορρίπτει προτάσεις για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης χωρίς κοστολόγηση και σεβασμό στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
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Στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εκπέμπει αυτοπεποίθηση που απορρέει από την ισχύ της, τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις πράξεις της.

Όπως υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο Ertnews, ο πρωθυπουργός έθεσε στο κορυφαίο διεθνές βήμα τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει την επίλυση της μοναδικής διαφοράς με την Τουρκία αποκλειστικά στη βάση του Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Δικαίου. Παράλληλα, έθεσε με σαφήνεια το Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κατάσταση μία από τις δυσκολότερες στιγμές στα 52 χρόνια από την παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο casus belli, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει θέσει την άρση του ως όρο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την άμυνα.

«Εμείς πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε», ήταν το μήνυμα που μετέφερε, επισημαίνοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν διαμορφώνεται με βάση τη ρητορική της άλλης πλευράς, αλλά στη βάση του εθνικού συμφέροντος και του Διεθνούς Δικαίου.

Για την ελληνική στρατηγική στους εξοπλισμούς, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να εξαρτήσει τις αποφάσεις της από τις εξελίξεις στις σχέσεις άλλων κρατών. Με αφορμή τη συζήτηση για τα F-35, έγινε αναφορά σε παλαιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα περί «εθνικής ήττας», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η εξέλιξη των αμυντικών προγραμμάτων δεν μπορεί να κρίνεται από δημοσιεύματα, εντυπώσεις ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα στο παρελθόν βρισκόταν εκτός συζήτησης για τα F-35 και εκτός του προγράμματος F-16, ενώ σήμερα τα συγκεκριμένα προγράμματα προχωρούν.

Καύσιμα: Ανακοινώσεις στις 30 Σεπτεμβρίου

Στο μέτωπο της ενέργειας, ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης αναμένονται στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως εξήγησε οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται στο τέλος κάθε μήνα, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για την κατάσταση από τα συναρμόδια υπουργεία και κυρίως το υπουργείο Οικονομικών. Νέες συνολικές ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, και θα αφορούν τόσο τα καύσιμα κίνησης όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στους καταναλωτές.

Σφοδρή ήταν η κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι κάθε πρόταση για μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη κοστολόγηση και να λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Όπως εξήγησε ο Π. Μαρινάκης, οι φοροελαφρύνσεις προχωρούν στον βαθμό που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και δεν παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές οροφές δαπανών. Για μία έκτακτη πρόσθετη μείωση του ΕΦΚ, θα απαιτούνταν ευρωπαϊκή απόφαση ώστε η συγκεκριμένη παρέμβαση να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών, μέσω μίας αντίστοιχης ρήτρας διαφυγής. «Δεν θα επιστρέψουμε στις συνταγές που χρεοκόπησαν τη χώρα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη βρέθηκε και η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τιμή πετρελαίου θέρμανσης στα 1,40 ευρώ και πετρελαίου κίνησης στα 1,80 ευρώ. Όπως τόνισε, η συζήτηση για μείωση του ΕΦΚ δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος και η διάρκεια της μείωσης, ώστε να προκύπτει το ακριβές δημοσιονομικό κόστος. Για τη νέα ενεργειακή κρίση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη συσσώρευση διαδοχικών διεθνών κρίσεων, από την πανδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις της έως τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή. «Η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε πολιτικές που οδηγούν σε δαπάνες μεγαλύτερες από τις αντοχές της οικονομίας», σημείωσε ο Π. Μαρινάκης.

Για την αυτοδυναμία, ο Π. Μαρινάκης χαρακτηρίζει τον στόχο εφικτό, αλλά όχι εύκολο, συνδέοντάς τον με την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου τους επόμενους μήνες και, κυρίως, με το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί ενόψει των εκλογών. Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, με αναφορά στις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν το κόμμα γύρω στο 30%-31% και με διαφορά περίπου 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Π. Μαρινάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη δυσάρεστη, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει τις πολιτικές επιλογές κανενός.

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