Έκρηξη στην Πλάκα: Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής για έρευνες της ΕΜΑΚ - «Δεν έχουμε επίσημα αγνοούμενους»

Snapshot Η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς να υπάρχουν επίσημα αγνοούμενοι μετά την έκρηξη στην Πλάκα.

Το κτίριο που κατέρρευσε κατοικείτο από ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και είχε μισθωθεί σε τρεις τουρίστες, χωρίς επιβεβαίωση αν ήταν μέσα κατά την έκρηξη.

Οι πληροφορίες για πιθανούς παρόντες στο κτίριο προέρχονται μόνο από μαρτυρίες περιοίκων και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Τα παρακείμενα κτίρια υπέστησαν ζημιές και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από διπλανό κτίριο.

Η ΕΜΑΚ συνεχίζει τις έρευνες με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για ύπαρξη ατόμων μέσα κατά την έκρηξη. Snapshot powered by AI

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιεί έρευνες ακολουθώντας το πρωτόκολλο και σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, «δεν υπάρχουν επισήμως αγνοούμενοι» στο κτίριο που κατέρρευσε ύστερα από την έκρηξη στην οδό Λυσιστράτους στην Πλάκα.

Η κυρία Παπαβραμοπούλου ξεκαθάρισε ότι οι Αρχές οφείλουν βάσει πρωτοκόλλου να ενεργήσουν και να πραγματοποιήσουν έρευνα στο κτίριο που κατέρρευσε, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, το κτίριο κατοικείτο.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο κατοικείτο, από ένα ζευγάρι μεγάλης ηλικίας, που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Τον πρώτο όροφο, τον είχαν κλείσει μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης τρεις αλλοδαποί τουρίστες. Εάν ήταν μέσα, δεν το επιβεβαιώνουμε, δεν το ξέρουμε. Επίσης, δεν γνωρίζουμε αν έχουν εντοπιστεί (σ.σ.: από την Αστυνομία). Μόνο από πληροφορίες περιοίκων, έχουμε μάθει γι αυτό» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαβραμοπούλου.

Πρόσθεσε ότι «τα παρακείμενα κτίρια έχουν υποστεί πολλές ζημιές, και απεγκλωβίσαμε δύο κυρίες από διπλανό κτίριο».

Καταλήγοντας επανέλαβε ότι «ψάχνουμε να βρούμε αν ήταν άτομα μέσα ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Οι πληροφορίες μας δόθηκαν από περίοικους μόνο. Ο σκύλος της ΕΜΑΚ μετέβη εκεί βάσει πρωτοκόλλου. Μας είπαν για πέντε άτομα συνολικά, οπότε συνεχίζουμε τις έρευνες, αλλά δεν γνωρίζουμε αν όντως υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης».

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