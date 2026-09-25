Πλάκα: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας

Snapshot Η ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα προκάλεσε ζημιές σε ακτίνα περίπου 70 μέτρων γύρω από το σημείο της έκρηξης.

Ένα κτίριο κατέρρευσε μετά την έκρηξη, με κατοίκους να περιγράφουν έντονες δονήσεις και σπασμένα τζάμια.

Υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς ένας παππούς και δύο γιαγιάδες μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ μετά την κατάρρευση.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε καταστήματα, αυτοκίνητα και στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Βίντεο-ντοκουμέντα από τη στιγμή της έκρηξης δείχνουν τον πανικό και την ένταση που επικράτησαν στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται αδιάκοπα οι έρευνες της ΕΜΑΚ στο κέντρο της Αθήνας στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/9) στην περιοχή της Πλάκας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και καταστήματα σε ακτίνα περίπου 70 μέτρων από το σημείο.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας

Στο μεταξύ συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής αλλά και πολίτες που περιέγραψαν τις στιγμές που ακολούθησαν της ισχυρής έκρηξης.

«Ήταν ένα μπαμ κι αμέσως μετά είδαμε το κτίριο να καταρρέει»

Όπως περιέγραψαν εργαζόμενοι κοντά στο σημείο του συμβάντος, άκουσαν το «μπαμ» και είδαν το κτήριο να καταρρέει.

Η κυρία Μαρία βρισκόταν στο πίσω μέρος του κτιρίου και περιγράφει στο Newsbomb τη στιγμή της έκρηξης: «Ήμασταν μέσα στο πίσω κτίριο. Ήταν ένα μπαμ και αμέσως μετά είδαμε το κτίριο να καταρρέει. Ακούσαμε τη δόνηση, γιατί ήμασταν πολύ κοντά. Κατέρρευσε το πίσω κτίριο, το μισό κτίριο, και ό,τι τζάμι υπήρχε τριγύρω, από την πίσω πλευρά, είχε σπάσει».

Όπως λέει, εκείνη τη στιγμή δεν άκουσε φωνές ούτε είδε ανθρώπους να ζητούν βοήθεια.

«Δεν είδα ούτε φωνές, δεν άκουσα τίποτα. Νομίζω ότι ήταν μόνο η κατάρρευση. Μία κυρία ήταν μέσα, σηκώθηκε και έφυγε, και μετά βγήκε ένας άλλος κύριος. Είδε τις ζημιές και μάζευε τα γυαλιά από το σπίτι».

Η κυρία Μαρία αναφέρει ότι η έκρηξη έγινε περίπου στις 07:30 το πρωί, ενώ περιγράφει την εικόνα που αντίκρισε αμέσως μετά. Από την πλευρά της, η κυρία Αντιγόνη βρισκόταν επίσης μέσα στο πίσω κτίριο την ώρα του περιστατικού και περιγράφει στο Newsbomb μια εξίσου δραματική στιγμή: «Ήμασταν μέσα και καθαρίζαμε και κάνει ένα μπαμ και έπεσε όλο το κτίριο. Χτύπησε ο παππούς και δύο γιαγιάδες. Τους πήραν με το ΕΚΑΒ».

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα κοντά στο σημείο που σημειώθηκε. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πως περιγράφει τις καταστροφές που προκλήθηκαν ιδιοκτήτρια σε γειτονικό κατάστημα:

«Το αμάξι σηκώθηκε πάνω από την έκρηξη»

Δραματικές στιγμές βίωσε και ένας πολίτης που έτυχε να περνά με το αυτοκίνητό του έξω από το σημείο της έκρηξης.

«Εκείνη την ώρα περνούσα με το αμάξι απ’ έξω και έγινε η έκρηξη. Έσκασαν τα πάντα γύρω μου. Νόμιζα ότι έγινε έκρηξη στο αμάξι. Έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου, βγήκα από το παράθυρο. Δεν τραυματίστηκα, αλλά πανικοβλήθηκα», περιγράφει ο πολίτης ο οποίος στη συνέχεια τόνισε ότι «το αμάξι σηκώθηκε πάνω από την έκρηξη»

Σπασμένα τζαμιά και στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές και στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία πυο βρίσκεται κοντά στο σημείο της έκρηξης. Μάλιστα όπως περιέγραψε ο ποιμένας της Α Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, Γιώτης Κανταρτζής η έκρηξη προκάλεσε ζημιές ακόμα και στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Δείτε πώς περιγράφει τις ζημιές ο κ. Κανταρτζής:

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Η έκρηξη ήταν εκκωφαντική και προκάλεσε πανικό σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που ακολουθεί από ρεσεψιόν παρακείμενου ξενοδοχείου στο οποίο έχει καταγραφεί το «μπαμ» αλλά και την αντίδραση τόσων βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Δείτε επίσης τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου:

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