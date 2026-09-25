Πλάκα: «Το αμάξι σηκώθηκε πάνω από την έκρηξη», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb.gr

«Το αμάξι σηκώθηκε πάνω από την έκρηξη». Έτσι περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε ένας άνδρας, ο οποίος περνούσε με το αυτοκίνητό του έξω από το σημείο τη στιγμή της έκρηξης, το πρωί της Παρασκευής στην Πλάκα.

«Εκείνη την ώρα περνούσα με το αμάξι απ’ έξω και έγινε η έκρηξη. Έσκασαν τα πάντα γύρω μου. Νόμιζα ότι έγινε έκρηξη στο αμάξι. Έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου, βγήκα από το παράθυρο. Δεν τραυματίστηκα, αλλά πανικοβλήθηκα».

Από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου της οδού Λυσικράτους που ακολούθησε, τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις άνθρωποι. Ο ένας ήταν πεζός που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο, ενώ οι άλλες δύο ήταν γυναίκες που βρίσκονταν σε διπλανό κτίριο και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την αστυνομία. H EMAK αυτή την ώρα ερευνά τα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους.

Ζημιές έχουν υποστεί και κτίρια στην οδό Φρυνίχου, τον πίσω δρόμο από την οδό Λυσικράτους. Υπάρχουν σπασμένα τζάμια και πόρτες που έχουν υποστεί ζημιές από την έκρηξη.

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