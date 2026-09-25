Μεγάλα παιχνίδια στο Nations League με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ιταλία-Βέλγιο, Τουρκία-Γαλλία, Αγγλία-Ισπανία και Γερμανία-Ελλάδα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα

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Μεγάλα παιχνίδια στο Nations League με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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  • Στο Nations League ξεχωρίζουν οι αγώνες Ιταλία-Βέλγιο, Τουρκία-Γαλλία, Αγγλία-Ισπανία και Γερμανία-Ελλάδα με σημαντικό στοιχηματικό ενδιαφέρον.
  • Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει πολλές αγορές και προωθητικές ενέργειες όπως «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» και «Bet Builder Boost» για τα μεγάλα παιχνίδια.
  • Η Εθνική Ελλάδας αγωνίζεται με τη Γερμανία την Κυριακή μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα επί της Σερβίας.
  • Στο μπάσκετ, το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ καλύπτει το Σούπερ Καπ με επιλογές για τους ημιτελικούς και τον τελικό μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
  • Στη Formula 1, για το Grand Prix του Μπακού, προσφέρονται πάνω από 50 στοιχηματικές αγορές και η προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία».
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Με σπουδαίες αναμετρήσεις συνεχίζεται το Nations League. Σήμερα (21:45) το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους αγώνες Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Αύριο (21:45) κλέβει την παράσταση το ντέρμπι Αγγλία-Ισπανία.

Την Κυριακή (21:45) η Εθνική Ομάδα, μετά τη μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα με 1-2 κατά της Σερβίας, δίνει το δεύτερο παιχνίδι της στην πρώτη κατηγορία, στο Άουγκσμπουργκ, με τη Γερμανία.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές στους μεγάλους αγώνες του Nations League.

Και αυτήν την σεζόν... εδώ σε καταλαβαίνουμε με Καθημερινό Calendar & Super Boosted odds

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Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με τη Γερμανία την «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Bet builder ready επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το Σούπερ Καπ του μπάσκετ

Στο μπάσκετ διεξάγεται στο Περιστέρι το Σούπερ Καπ με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Το Σάββατο γίνονται οι ημιτελικοί Ολυμπιακός-ΑΕΚ (16:45) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (21:00) και την Κυριακή (21:00) ο τελικός. Πολλές στοιχηματικές αγορές και bet builder ready επιλογές θα προσφέρει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και για τα 3 παιχνίδια.

Formula 1: Πλήθος αγορών και «10 & Καρό Σημαία»* για το Grand Prix του Μπακού

Στη Formula 1 πραγματοποιείται το 15ο Grand Prix της χρονιάς, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* και 50 + αγορές για τον αγώνα του Σαββάτου μεταξύ των οποίων και τις εξής:

Νικητήριο ΜονοθέσιοΟver/Under γύρος 1ου Pit StopΠρώτη εγκατάλειψη οδηγού Οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο γύροΟμάδα με τους περισσότερους βαθμούς

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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