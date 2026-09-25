Απόλυση με επεισοδιακή κατάληξη στα Τρίκαλα: Εργαζόμενος γρονθοκόπησε τον εργοδότη του

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υπέβαλε μήνυση, ενώ ο εργαζόμενος συνελήφθη από αστυνομικούς

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Απόλυση με επεισοδιακή κατάληξη στα Τρίκαλα: Εργαζόμενος γρονθοκόπησε τον εργοδότη του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εργαζόμενος στα Τρίκαλα γρονθοκόπησε τον εργοδότη του μετά την ανακοίνωση της απόλυσής του.
  • Η επίθεση συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου.
  • Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υπέβαλε μήνυση κατά του εργαζομένου.
  • Ο εργαζόμενος συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.
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Επεισοδιακή κατάληξη είχε η ανακοίνωση απόλυσης σε επιχείρηση των Τρικάλων, όταν ο εργαζόμενος φέρεται να αντέδρασε με γροθιές στον εργοδότη του.

Όπως αναφέρει το trikalafocus.gr, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης (24/9) όταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ενημέρωσε τον υπάλληλο του για τη λύση της συνεργασίας τους.

Όπως φαίνεται η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εργαζόμενου, ο οποίος φέρεται να στράφηκε εναντίον του εργοδότη του και να του έριξε τρεις μπουνιές.

Ο τελευταίος υπέβαλε μήνυση, ενώ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων συνέλαβαν τον εργαζόμενο, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

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