«Όλη μέρα παίζει στα ηχεία ο Μαζωνάκης»: Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό κι ο προαυλισμός

Η Γάκα δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη φυλακή και ζήτησε πιστολάκι για τα μαλλιά και βελτιώσεις στο κελί της λόγω της κατάστασης που άφησε η προηγούμενη συγκρατούμενη Μουρτζούκου

Μιχάλης Παπαδάκος

«Όλη μέρα παίζει στα ηχεία ο Μαζωνάκης»: Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό κι ο προαυλισμός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ιωάννα Γάκα κρατείται στον Κορυδαλλό με άλλες δύο γυναίκες στο κελί Κ3 της γυναικείας πτέρυγας για την κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.
  • Η Γάκα δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη φυλακή και ζήτησε πιστολάκι για τα μαλλιά και βελτιώσεις στο κελί της λόγω της κατάστασης που άφησε η προηγούμενη συγκρατούμενη Μουρτζούκου.
  • Οι δύο συγκρατούμενες της Γάκα είναι μια 70χρονη κατηγορούμενη για σεξουαλικά εγκλήματα και μια 40χρονη κρατούμενη για ναρκωτικά υπό προστασία.
  • Η Γάκα δεν προαυλίζεται καθώς υπάρχει οπτική επαφή με άλλα κελιά και φοβάται τις επιθέσεις από συγκρατούμενες που την κατηγορούν για τον θάνατο του Μαζωνάκη.
  • Στον προαύλιο χώρο των φυλακών παίζει διαρκώς μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο οι κρατούμενες φαίνεται να εκτιμούν.
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Η Ιωάννα Γάκα βρίσκεται προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και κρατείται με άλλες δύο κρατούμενες στο κελί Κ3 στη γυναικεία πτέρυγα του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Το ζεύγος των γιατρών, Θεοδωρόπουλου-Γάκα, οδηγήθηκε στη φυλακή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Η Γάκα, σύμφωνα με τον απόστρατο αστυνομικό, Γ. Καλλιακμάνη, δυσκολεύεται όπως γίνεται εύκολα κατανοητό να συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα και προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στη φυλακή.

Το πιστολάκι μαλλιών και το χάος που άφησε πίσω της η Μουρτζούκου

Φέρεται μεταξύ άλλων να ζήτησε πιστολάκι για τα μαλλιά της, καθώς και να φτιαχτούν κάποια πράγματα γιατί το κελί. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Καλλιακμάνης «το είχε κάνει χάλια η Μουρτζούκου, η οποία ήταν ιδιαίτερα επιθετική και στη φυλακή και απειλούσε συγκρατούμενες. Γι’ αυτό την πήραν από το κελί. Δεν την πήραν δηλαδή για να πάει η γιατρός. Αν δεν είχε προαποφασιστεί να φύγει από τις φυλακές, θα ήταν και η Μουρτζούκου εκεί γιατί το διπλανό κελί, για παράδειγμα, έχει τέσσερα άτομα».

Εξήγησε επίσης για τις δύο συγκρατούμενες της γιατρού ότι «οι άλλες δύο γυναίκες είναι μία 70χρονη, η οποία κατηγορείται για περιπτώσεις σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος των παιδιών της μάλιστα -αυτή κοιμάται 22 ώρες το 24ωρο. Η άλλη, η 40χρονη κρατείται για υποθέσεις ναρκωτικών και βρίσκεται υπό προστασία γιατί "έδωσε" κάποιους».

Δεν προαυλίζεται η Γάκα

Σύμφωνα με τον απόστρατο αστυνομικό, η Ιωάννα Γάκα δεν έχει δει το... φως του ήλιου ακόμη. «Ο προαύλιος χώρος είναι ξεχωριστός για αυτές τις τρεις γυναίκες. Δεν βγαίνει η γιατρός στον προαύλιο χώρο γιατί υπάρχει οπτική επαφή του προαύλιου χώρου από κάποια κελιά και όταν τη βλέπουν συγκρατούμενες της φωνάζουν ότι σκότωσε τον Μαζωνάκη.

Τον αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στις φυλακές. Υπάρχει και ένα ηχείο που παίζει όλη μέρα Μαζωνάκη. Έχουν βάλει ένα ηχείο οι κρατούμενες στο προαύλιο των φυλακών και παίζει όλη μέρα τα τραγούδια του Μαζωνάκη» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Action 24.

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