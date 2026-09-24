Τραγωδία στην Πολωνία: Ποδοσφαιριστής 20 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο εξαιτίας σύγκρουσης με ζαρκάδι

Snapshot Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής Όσκαρ Κόρντους σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πολωνία, όταν ένα ζαρκάδι εκσφενδονίστηκε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Το ζαρκάδι είχε προηγουμένως χτυπηθεί από ένα Volkswagen που οδηγούσε ένας 52χρονος άνδρας.

Η πρόσκρουση με το ζαρκάδι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του οχήματος από τον Κόρντους, με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο και να καταλήξει σε χαντάκι.

Ο Κόρντους μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο αλλά υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα σοβαρά τραύματά του.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Ανείπωτη τραγωδία στην Πολωνία, με θύμα έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, όταν ένα ζαρκάδι που είχε προηγουμένως χτυπηθεί από άλλο όχημα εκσφενδονίστηκε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Πολωνίας και όχι μόνο θρηνεί την απώλεια του νεαρού παίκτη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ένα τροχαίο δυστύχημα με εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες.

Πρόκειται για τον Πολωνό Όσκαρ Κόρντους, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 20 ετών, μετά το φρικτό τροχαίο, όταν ένα ζαρκάδι έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με αναφορές των πολωνικών ΜΜΕ, ο αμυντικός της Κάνια Γκόστιν κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παράκαμψη του Γκόστιν νωρίς το πρωί της περασμένης Δευτέρας, όταν ένα ζαρκάδι, το οποίο είχε χτυπηθεί από άλλο όχημα, εκσφενδονίστηκε στην πορεία της BMW του.

Το ζώο είχε προηγουμένως παρασυρθεί από Volkswagen που οδηγούσε ένας 52χρονος άνδρας. Η πρόσκρουση με το ζαρκάδι φέρεται να έκανε τον Κόρντους να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε χαντάκι.

Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης προσπάθησαν να τον επαναφέρουν επί τόπου και στη συνέχεια ο 20χρονος μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο του Πόζναν. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Ο Κόρντους είχε ενταχθεί στην ομάδα τέταρτης κατηγορίας Κάνια Γκόστιν τη φετινή σεζόν και είχε καταγράψει επτά συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Η πρώην ομάδα του, Κορόνα Πιάσκι, αλλά και η Κάνια Γκόστιν, αποχαιρέτησαν τον νεαρό αμυντικό μετά τον θάνατό του, δημοσιεύοντας μηνύματα στα social media.

Ο 52χρονος οδηγός του Volkswagen δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση με το ζαρκάδι. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.