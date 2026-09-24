Νίκαια: Η ομηρία που «πάγωσε» τη Σοφοκλέους - Τα ουρλιαχτά, η έφοδος και η σύλληψη του 49χρονου

Snapshot Στη Νίκαια, ένας 49χρονος φέρεται να κρατούσε όμηρο τη 44χρονη σύζυγό του σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους, προκαλώντας μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος, στην έρευνα δεν βρέθηκε όπλο στο διαμέρισμα.

Η 44χρονη ενημέρωσε τις αρχές μέσω φίλης της, ενώ η κατάσταση αποκλιμακώθηκε μετά από διαπραγμάτευση και η γυναίκα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς για να επέμβουν.

Ο 49χρονος αντιμετωπίζει ψυχική νόσο και το επεισόδιο σχετίστηκε με τη μη σωστή λήψη της φαρμακευτικής του αγωγής, σύμφωνα με τη σύζυγό του.

Με εισαγγελική εντολή, και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ψυχιατρική δομή για νοσηλεία και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Snapshot powered by AI

Ήταν λίγο μετά τις 19:00 της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου όταν η οδός Σοφοκλέους στη Νίκαια άρχισε να γεμίζει αστυνομικές δυνάμεις. Σε ένα υπόγειο διαμέρισμα, στον αριθμό 20, ένας 49χρονος άνδρας φερόταν να κρατά την 44χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι, χωρίς να της επιτρέπει να φύγει.

Το σπίτι στην οδό Σοφοκλέους Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Περιπολικά, άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ειδικές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής έφτασαν στο σημείο, ενώ οι πληροφορίες που είχαν φτάσει στις Αρχές έκαναν λόγο για άνδρα που δήλωνε οπλισμένος.

Τελικά, λίγο πριν τις 20:00, η υπόθεση έληξε χωρίς τραυματισμό. Η 44χρονη άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στο διαμέρισμα και ακινητοποίησαν τον 49χρονο. Κατά την έρευνα δεν εντοπίστηκε όπλο στο σπίτι, παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε χθες το απόγευμα στη Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέους, εξαιτίας ομηρίας σε διαμέρισμα Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Το μήνυμα της 44χρονηςπου σήμανε συναγερμό

Όλα ξεκίνησαν όταν φίλη της 44χρονης έλαβε μήνυμα από την ίδια, με το οποίο φέρεται να ενημέρωνε ότι ο σύζυγός της την απειλούσε και ότι φοβόταν για τη ζωή της.

Η φίλη της γυναίκας ενημέρωσε την Άμεση Δράση και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ.

Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο ο 49χρονος και η 44χρονη βρίσκονταν αρχικά στο μπαλκόνι. Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, τράβηξε τη γυναίκα στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι ήταν οπλισμένος.

Η γυναίκα έκανε νόημα στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας ενδέχεται να έφερε όπλο.

Η άφιξη του διαπραγματευτή και η αναμονή έξω από το διαμέρισμα

Οι αστυνομικοί δεν επιχείρησαν να εισέλθουν αμέσως στο διαμέρισμα. Κλήθηκαν ενισχύσεις (σ.σ. ομάδα ΟΠΚΕ) και στο σημείο έφτασε ειδικός διαπραγματευτής.

Ο στόχος ήταν να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να πειστεί ο 49χρονος να αφήσει τη γυναίκα να βγει από το σπίτι χωρίς να υπάρξει σύγκρουση.

Για περίπου δύο ώρες οι αστυνομικοί παρέμεναν έξω από την πολυκατοικία, ενώ ο διαπραγματευτής προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον άνδρα. Το κρίσιμο σημείο ήρθε όταν η ένταση μέσα στο διαμέρισμα υποχώρησε αρκετά ώστε η γυναίκα να μπορέσει να κινηθεί προς την πόρτα.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η 44χρονη άνοιξε η ίδια την πόρτα.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν αμέσως. Μπήκαν στο διαμέρισμα και απομάκρυναν τη γυναίκα, ενώ στη συνέχεια ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 49χρονο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Η εικόνα της γυναίκας να ανοίγει την πόρτα και των αστυνομικών να εισέρχονται στο διαμέρισμα αποτέλεσε το τέλος μιας πολύωρης κινητοποίησης που είχε κρατήσει σε αγωνία ολόκληρη τη γειτονιά.

Δεν βρέθηκε όπλο στο σπίτι

Από την πρώτη στιγμή, ένα από τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης ήταν η πληροφορία ότι ο 49χρονος ήταν οπλισμένος καθώς ο ίδιος φέρεται να είχε δηλώσει ότι είχε όπλο.

Ωστόσο, μετά την επέμβαση και την έρευνα στο διαμέρισμα, δεν εντοπίστηκε οπλισμός.

«Την απείλησε, την εγκλώβισε», είπαν οι γείτονες

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, κάτοικοι της περιοχής είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται γύρω από την πολυκατοικία.

Κάποιοι από αυτούς περιέγραψαν στους δημοσιογράφους μια κατάσταση που, όπως υποστήριξαν, δεν ξεκίνησε εκείνο το απόγευμα.

Ένας γείτονας ανέφερε ότι οι φωνές από το διαμέρισμα ακούγονταν για ημέρες.

«Την απείλησε, την εγκλώβισε, μέρες ακούμε ουρλιαχτά από τη γυναίκα. Νομίζω ότι ο άνδρας είχε μαχαίρι», ανέφερε.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε χθες το απόγευμα στη Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέους, εξαιτίας ομηρίας σε διαμέρισμα. Eurokinissi

Ο ίδιος περιέγραψε ότι οι κάτοικοι είχαν αντιληφθεί πως κάτι δεν πήγαινε καλά και ότι τελικά ενημερώθηκαν οι Αρχές.

«Την είχε απειλήσει, την είχε κλειδώσει στο σπίτι. Τρεις μέρες φώναζε, ουρλιαχτά, πήραν τηλέφωνο οι γείτονες και τελικά, απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, μπήκαν μέσα. Έμεναν μαζί εδώ και χρόνια», είπε γείτονας στο Newsbomb.

Άλλη γειτόνισσα περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα από όσα ακούγονταν κατά διαστήματα από το διαμέρισμα, λέγοντας ότι υπήρχαν φωνές.

Ένας από τους κατοίκους ανέφερε: «Παίρνουν και οι δύο ψυχοφάρμακα. Τσακώθηκαν, την απείλησε και την εγκλώβισε. Τρεις μέρες ακούμε ουρλιαχτά. Νομίζω ότι είχε μαχαίρι. Την είχε απειλήσει. Τρεις μέρες φώναζε και ούρλιαζε».

«Φοβόμουν να αντιδράσω»

Το πρωί της Πέμπτης, η 44χρονη μίλησε στην τηλεόραση του Action24 και έδωσε τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της αντιμετωπίζει ψυχική νόσο και, σύμφωνα με την ίδια, το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέθηκε με το γεγονός ότι δεν είχε λάβει σωστά τη φαρμακευτική του αγωγή.

«Ο σύζυγός μου αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο, δεν είναι πλέον ταμπού στην ελληνική κοινωνία. Κι εγώ η ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη συμπεριφορά του κατά τις ώρες πριν από την επέμβαση:

«Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραληρεί, έγινε λίγο πιο επιθετικός στον λόγο. Ποτέ δεν με έχει αγγίξει».

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο άνδρας στο παρελθόν της είχε σταθεί και ότι δεν θεωρεί πως είχε πρόθεση να της προκαλέσει σωματική βλάβη.

«Μου έχει σταθεί σαν άγγελος, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με εξαιρετική αγωγή και εξαιρετικούς γονείς», ανέφερε.

Η γυναίκα είπε ότι οι δύο τους συζούν εδώ και πέντε χρόνια και ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να γίνεται ολοένα πιο δύσκολη το τελευταίο διάστημα.

«Ενώ είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια και είχε γίνει λειτουργικός, το τελευταίο διάστημα άρχισε να παραληρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά», ανέφερε.

Η 44χρονη περιέγραψε επίσης τον φόβο που, όπως είπε, ένιωθε όταν ο 49χρονος βρισκόταν σε έξαρση.

«Εγώ φοβόμουν, έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους. Φοβόμουν να αντιδράσω, είναι ο φόβος πώς θα το πάρει», δήλωσε.

Για το περιστατικό της Τετάρτης ανέφερε ότι ο άνδρας άρχισε να φωνάζει ακατάληπτα και να εκτοξεύει απειλές.

«Χθες, άρχισε να φωνάζει διάφορα ακατάληπτα και κάποιες απειλές. Δεν κάλεσα εγώ την αστυνομία, ήταν κάποιοι περίοικοι».

Ο 49χρονος που συνελήφθη Eurokinissi

Σύμφωνα με τη δική της αφήγηση, ανάμεσα στα λόγια που είπε ο 49χρονος υπήρχε και αναφορά σε βόμβα.

«Θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα…», φέρεται να είπε, σύμφωνα με όσα μετέφερε η ίδια.

Η 44χρονη εξήγησε ότι δεν γνώριζε αν οι συγκεκριμένες απειλές ήταν κάτι που ο άνδρας εννοούσε πραγματικά ή αν αποτελούσαν μέρος του επεισοδίου που βρισκόταν σε εξέλιξη.

«Δεν κρατούσε μαχαίρι. Δεν είχε κανένα όπλο»

Ένα από τα σημεία στα οποία επέμεινε η γυναίκα ήταν ότι ο 49χρονος δεν είχε όπλο.

«Δεν κρατούσε μαχαίρι. Δεν είχε κανένα όπλο. Δεν έχει πειράξει ποτέ άνθρωπο ή ζωάκι», είπε.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή κατά την οποία αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς.

«Μόνο τρόμαξα, γιατί είχε ένα ξέσπασμα. Έκανα τον σταυρό μου και άνοιξα στους αστυνομικούς, για να τον βγάλω από τον κόπο να κάνει κακό στον εαυτό του».

Eισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό και των δύο σε ψυχιατρική δομή

Μετά την απομάκρυνσή τους από το διαμέρισμα, ο 49χρονος και η 44χρονη μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την εξέταση της υπόθεσης δόθηκε εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό και των δύο σε ψυχιατρική δομή και για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η σύλληψη του 49χρονου Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Άλλες δημοσιεύσεις ανέφεραν ότι το ζευγάρι μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική, ενώ αναφέρθηκε και προηγούμενο ιστορικό ψυχιατρικής νοσηλείας.

Η ίδια η 44χρονη ανέφερε: «Μεταφέρθηκε στο Δαφνί, έκανε εισαγωγή. Κι εγώ πέρασα από ψυχιάτρους. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έχει γίνει άλλες δύο φορές».

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