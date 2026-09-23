Νίκαια: Άνδρας κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στη Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέους, έπειτα από ενδοοικογενειακό επεισόδιο του ζευγαριού. Άνδρας κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει ιστορικό με ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τον 49χρονο άνδρα, ενώ υπήρχουν φόβοι ότι ήταν οπλισμένος. Η αστυνομία ενημερώθηκε από κοινή φίλη του ζευγαριού. Αρχικά το ζευγάρι βρισκόταν στο μπαλκόνι, αλλά μόλις ο δράστης είδε την αστυνομία τράβηξε μέσα τη γυναίκα.

Μετά από αρκετή ώρα η 44χρονη γυναίκα με κόκκινη μπλούζα βγήκε από την πολυκατοικία και μπήκε σε περιπολικό, το οποίο και αναχώρησε από το σημείο.