Ινδία: Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου χτυπήθηκε από τορπίλη κοντά στο Ομάν

Snapshot Ένας Ινδός ναυτικός σκοτώθηκε μετά από επίθεση με τορπίλες στο πλοίο Cape Dao κοντά στο Ομάν.

Το πλοίο, με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, δέχτηκε δύο τορπίλες που προκάλεσαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και ένα κατάστρωμα.

Το πλοίο κατευθυνόταν από τη Μίνα Σακρ στην Ινδία μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου του Ομάν.

Από τους 28 ναυτικούς του πληρώματος, οι 20 ήταν Ινδοί και απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια του Βασιλικού Ναυτικού του Ομάν. Snapshot powered by AI

Ένας Ινδός ναυτικός σκοτώθηκε σήμερα όταν το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Cape Dao δέχτηκε επίθεση από τορπίλη κοντά στο Ομάν.

Το πλοίο, με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, κατευθυνόταν από τη Μίνα Σακρ στην Ινδία, μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου του Ομάν όταν χτυπήθηκε από δύο τορπίλες με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές το μηχανοστάσιο και ένα από τα καταστρώματά του, σύμφωνα με την εφημερίδα Indian Times.

Από τους 28 ναυτικούς του πληρώματός του, οι 20 ήταν Ινδοί. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε με τη βοήθεια του Βασιλικού Ναυτικού του Ομάν.