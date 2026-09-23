Άγρια δολοφονία Βραζιλιάνας στη Γαλλία: Ο πρώην την έκρυψε στο πορτμπαγκάζ κάτω από σακούλες

Με θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι βρέθηκε το πτώμα μιας 25χρονης Βραζιλιάνας σε έναν τελωνειακό έλεγχο, μέσα στο αυτοκίνητο του πρώην συντρόφου της, στη Γαλλία, με την εξαφάνισή της να έχει δηλωθεί προηγουμένως στην αστυνομία.

Η σορός της Λαρίσα Μπρίτο ήταν κρυμμένη κάτω από πλαστικές σακούλες, και ανακαλύφθηκε σε τυχαίο έλεγχο στο Μπρινιόλ της Γαλλίας, τη Δευτέρα, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «Nice-Matin».

Ο 29χρονος πρώην σύντροφος — του οποίου το όνομα είναι Ματιέ — συνελήφθη, ενώ ξεκίνησε έρευνα για φόνο.

Η Βραζιλιάνα είχε μετακομίσει στη Γαλλία πριν από τρία χρόνια και είχε σχέση με τον Ματιέ, Αλγερινό, για πέντε μήνες — πριν τον χωρίσει, όταν έμαθε ότι φέρεται να είχε εμπλοκή με το τοπικό οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τα οποία ανέφεραν ότι είχε προηγούμενες καταδίκες, μεταξύ άλλων για ναρκωτικά.

Στη συνέχεια, φέρεται να άρχισε να την παρενοχλεί, αναγκάζοντάς την να μετακομίσει στη Νίκαια, πριν εμφανιστεί ξαφνικά στο σπίτι της, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Ο Ματιέ είναι εδώ», έγραψε η Μπρίτο σε μήνυμα προς τη μητέρα της, Λιάν Μπρίτο Νογκέιρα, που αποδείχθηκε και το τελευταίο της.

Όταν η μητέρα της επικοινώνησε με τον Ματιέ, εκείνος προσπάθησε να την παραπλανήσει λέγοντάς της, πως η κόρη της κοιμόταν. Όταν απείλησε να καλέσει την αστυνομία, μπλόκαρε τον αριθμό της. Δεν είναι γνωστό πότε δολοφονήθηκε η 25χρονη, αλλά η μητέρα της πιστεύει ότι ο Ματιέ προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος.

«Καθάρισε ολόκληρο το διαμέρισμα για να εξαφανίσει όλα τα αποτυπώματα που είχε αφήσει», ισχυρίστηκε.

Βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο – λίγες μόνο ώρες αφότου ένας φίλος της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της.Η οικογένεια της Μπρίτο έχει οργανώσει μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να μεταφερθεί η σορός της στη Βραζιλία.

«Πρέπει να δω την κόρη μου», είπε η θλιμμένη μητέρα της.Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.