Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ξεκίνησε από την κουζίνα

Snapshot Η φωτιά ξέσπασε από την κουζίνα διαμερίσματος πρώτου ορόφου στην οδό Ψαρών στο Χαλάνδρι.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι κάτοικοι του διαμερίσματος ήταν εκτός σπιτιού όταν ξέσπασε η φωτιά.

Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο άτομα από τους ανώτερους ορόφους, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην οδό Ψαρών στο Χαλάνδρι Αττικής.

Αυτή την ώρα η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από την κουζίνα του διαμερίσματος, με τους κατοίκους να βρίσκονται εκτός του σπιτιού.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο άτομα που βρίσκονταν στους υπερκείμενους ορόφους, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

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