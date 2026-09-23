Telegraph: Κατέρρευσαν οι συνομιλίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Snapshot Οι συνομιλίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου έχουν καταρρεύσει και δεν βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Αθήνα να θεωρεί απίθανη την επανέναρξή τους.

Η κύρια διαφωνία αφορά τον μακροχρόνιο δανεισμό των Γλυπτών, καθώς το Βρετανικό Μουσείο επιμένει σε δανεισμό λόγω βρετανικής νομοθεσίας, ενώ η Ελλάδα ζητεί την οριστική επιστροφή τους ως νόμιμος ιδιοκτήτης.

Παρά τις προσπάθειες για μια «υβριδική συμφωνία» που θα παρακάμπτει τις νομικές δυσκολίες, δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός και η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών έχει σταματήσει.

Η Ελλάδα απορρίπτει λύσεις τύπου «Ταπισερί της Μπαγιέ», λόγω ουσιαστικών διαφορών στην ιδιοκτησία και την ιστορική συγκυρία αφαίρεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η ελληνική διεκδίκηση επαναδιατυπώθηκε πρόσφατα στη UNESCO, ενώ η Τουρκία υποστήριξε την ελληνική θέση και αμφισβήτησε την ύπαρξη νόμιμου οθωμανικού φιρμανιού που επικαλείται η Βρετανία. Snapshot powered by AI

Οι συνομιλίες για το μέλλον των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας με το Βρετανικό Μουσείο επανεκκίνησαν το 2021, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα.

Όπως αναφέρεται στο βρετανικό δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις θεωρείται πλέον ότι έχουν ουσιαστικά τερματιστεί, καθώς στην Αθήνα υπάρχει έντονη απογοήτευση από την έλλειψη προόδου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτή τη στιγμή «δεν διεξάγονται συνομιλίες» και δεν υπάρχει προοπτική άμεσης επανέναρξής τους.

Η εμπλοκή, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, οφείλεται στη διαφωνία γύρω από το κατά πόσο ένας μακροχρόνιος δανεισμός θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός από την Ελλάδα.

Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί μόνο να δανείσει τα Γλυπτά, επικαλούμενο τη βρετανική νομοθεσία ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί οριστικά αντικείμενα της συλλογής του.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, θεωρεί ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των Γλυπτών και ζητεί τη μόνιμη επιστροφή τους.

Η κατάρρευση των συνομιλιών έρχεται παρά τις παλαιότερες δηλώσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας και προέδρου του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι υπήρχε «μια συμφωνία που μπορούσε να γίνει».

Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα αφαιρέθηκαν παράνομα από τον Τόμας Μπρους, 7ο κόμη του Έλγιν.

Την εποχή που η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία, ο λόρδος Έλγιν αφαίρεσε τα γλυπτά από τα αετώματα του Παρθενώνα, καθώς και μαρμάρινες πλάκες και τμήματα της ζωφόρου που κοσμούσαν τον ναό της Αθηνάς. Το 1816 τα πούλησε στη βρετανική κυβέρνηση.

Οι «κόκκινες γραμμές» των συνομιλιών

Η μεγαλύτερη ελπίδα για επίλυση της διαφοράς βασιζόταν στην προσπάθεια να παρακαμφθούν οι νομικές «κόκκινες γραμμές» και των δύο πλευρών μέσω μιας «υβριδικής συμφωνίας», η οποία δεν θα συνιστούσε ούτε οριστική παραχώρηση ούτε τυπικό δανεισμό, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Το 2024 είχε μάλιστα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι μια συμφωνία βρισκόταν κοντά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλες οι δημιουργικές προσπάθειες για την εξεύρεση συμβιβαστικής φόρμουλας δεν απέδωσαν και η τακτική επικοινωνία μεταξύ Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου έχει πλέον σταματήσει.

Πηγή δήλωσε στην Telegraph ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες και ότι η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές πως είναι απίθανο να επαναληφθούν.

Τα κανάλια επικοινωνίας, ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά και η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον, επισημαίνετεαι επιπροσθέτως.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εξετάστηκαν διάφορες επιλογές. Μεταξύ αυτών, όπως αναφέρεται, ήταν η αποστολή στη Βρετανία εκ περιτροπής ελληνικών αρχαιοτήτων ως κίνητρο για μια συμφωνία, αλλά και ως μορφή «εγγύησης» ότι τα Γλυπτά θα επέστρεφαν τελικά στο Λονδίνο, αντί των τυπικών διαβεβαιώσεων περί ιδιοκτησίας που απαιτούνται σε μια συμφωνία δανεισμού.

Το 2022, η Telegraph είχε επισκεφθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, καθώς Έλληνες αξιωματούχοι επιδίωκαν να παρουσιάσουν αρχαιότητες που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στη Βρετανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αμοιβαίου οφέλους.

Μεταξύ των αντικειμένων που είχαν συζητηθεί ήταν και η Μάσκα του Αγαμέμνονα.

Ο Τζορτζ Όσμπορν είχε τότε υποστηρίξει ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέπει στα Γλυπτά να εκτίθενται «τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα», κάτι που χαρακτήριζε «win-win για την Ελλάδα και για εμάς».

Η Ελλάδα απορρίπτει λύση τύπου «Ταπισερί της Μπαγιέ»

Η είδηση για την κατάρρευση των συνομιλιών έρχεται λίγο μετά τα εγκαίνια της έκθεσης της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, η οποία κατέστη δυνατή έπειτα από συμφωνία δανεισμού που ενέκρινε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η συμφωνία για την Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για αντίστοιχη συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εντασσόμενη στη στρατηγική του για επίλυση διαφορών γύρω από αρχαιότητες μέσω μακροχρόνιων δανεισμών.

Είχε δηλώσει ότι η συμφωνία με τη Γαλλία προσέφερε «μια αχτίδα δυνατότητας για να προχωρήσουμε» και με την Ελλάδα.

Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή θετικά στην Αθήνα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Ελληνικές πηγές, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, επισήμαναν ότι στην περίπτωση της Ταπισερί της Μπαγιέ δεν υπήρξε ποτέ διαφωνία σχετικά με την ιδιοκτησία της, ούτε το μεσαιωνικό έργο είχε αποσπαστεί σε κομμάτια και μεταφερθεί σε άλλη χώρα.

Η ελληνική θέση παραμένει ότι τα Γλυπτά που αφαιρέθηκαν από τον Παρθενώνα πρέπει να επανενωθούν με τα υπόλοιπα γλυπτά του μνημείου, τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα.

Η ελληνική διεκδίκηση των Γλυπτών επαναδιατυπώθηκε επισήμως νωρίτερα φέτος σε συνεδρίαση της UNESCO στο Παρίσι.

Η βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζουν ότι ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν είχε εξασφαλίσει νόμιμη άδεια για την αφαίρεση των έργων από τον Παρθενώνα βάσει οθωμανικού φιρμανιού. Η Ελλάδα αμφισβητεί ότι υπήρξε τέτοια νόμιμη άδεια. Το 2024, η Τουρκία παρενέβη αιφνιδιαστικά υπέρ της ελληνικής θέσης, κατηγορώντας παράλληλα το Ηνωμένο Βασίλειο για αποικιοκρατική στάση.

Τούρκοι εκπρόσωποι στην UNESCO ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν εκτεταμένη έρευνα στα παλαιά οθωμανικά αρχεία και δεν βρήκαν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξη του «φιρμανιού» πάνω στο οποίο βασίζεται ο βρετανικός ισχυρισμός.

Πηγή: Telegraph

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