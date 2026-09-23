Η κόρη του Paul Walker μεγάλωσε και μάγεψε στη Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Snapshot Η Meadow Walker, κόρη του Paul Walker, εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου φορώντας vintage δημιουργία της Prada.

Η 27χρονη μοντέλο, με συνεργασίες σε Givenchy, Balenciaga και Tiffany & Co, παρακολούθησε το σόου δίπλα στη σχεδιάστρια Lucia Silvestri.

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου 2026 παρουσιάζει συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 και διαρκεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Η Meadow ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο σε ηλικία 18 ετών με τη DNA Models.

Ο Vin Diesel, φίλος και συνάδελφος του πατέρα της, λειτουργεί ως πατρική φιγούρα και την συνόδεψε στον γάμο της. Snapshot powered by AI

Η κόρη του αείμνηστου σταρ του Τhe Fast & The Furious, Πολ Γουόκερ, Μίντοου ήταν μόλις 15 ετών όταν σκοτώθηκε ο πατέρας της σε ηλικία 40 ετών σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

Από τότε έχει μεταμορφωθεί σε καλλονή με την πιο πρόσφατη εμφάνισή της, στην εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, όπου μαγνήτισε τα βλέμματα με την εμφάνισή της, επιλέγοντας μία vintage δημιουργία της Prada.

Η 27χρονη με «τσαλακωμένο» καφετί cropped σακάκι, και ασορτί χρώματος σουτιέν και φούστα, τα οποία συνδύασε με ένα πράσινο κολιέ και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα του διάσημου Οίκου, είχε σε κοινή θέα τους κοιλιακούς της, προκαλώντας θαυμασμό για τη σιλουέτα της.

Η Meadow Walker παρευρίσκεται στην εκδήλωση «Vogue World: Milano 2026» στη Galleria Vittorio Emanuele II στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 Getty Images/ Daniele Venturelli

Το μοντέλο, που έχει συνεργαστεί με τους Givenchy, Balenciaga και Tiffany & Co, απόλαυσε το σόου, καθισμένη δίπλα στη σχεδιάστρια μόδας Lucia Silvestri.

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου 2026 θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου φέτος και θα παρουσιάσει συλλογές για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Η Μίντοου ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο όταν ήταν 18 ετών υπογράφοντας με την DNA Models.

Αξιοσημείωτη είναι η σχέση της με τον συνάδελφο και φίλο του πατέρα της, Βιν Ντίζελ, ο οποίος έχει αναλάβει χρέη πατρικής φιγούρας, συνοδεύοντάς την μάλιστα στον γάμο της, το 2021. Δύο χρόνια αργότερα ανακοίνωσε τον χωρισμό της.