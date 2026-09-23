Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

Snapshot Από την Παρασκευή αναμένεται ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με σημαντικές βροχοπτώσεις κυρίως σε δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της Ελλάδας.

Την Παρασκευή, ψυχρή αέρια μάζα θα εισέλθει από τα ανατολικά, δημιουργώντας νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει έντονα τη δυτική Ελλάδα.

Το Σάββατο το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί ανατολικότερα, με έντονα φαινόμενα στην Πελοπόννησο και την Αττική, όπου προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων στην Πελοπόννησο λόγω μεγάλης ποσότητας βροχής σε σύντομο χρόνο.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, απαιτώντας προσοχή και προληπτικά μέτρα από τις αρχές και τους πολίτες. Snapshot powered by AI

Ένα νέο, ισχυρό και οργανωμένο κύμα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας από την Παρασκευή όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκη στο OPEN.

Το νέο αυτό φαινόμενο θα φέρει σημαντικές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην καθημερινότητα.

Σήμερα, η ημέρα ξεκινά με χαμηλές θερμοκρασίες στο βόρειο τμήμα της χώρας, με μονοψήφιες τιμές, ενώ η χώρα χωρίζεται σε δύο ζώνες: τα ανατολικά και νότια τμήματα θα δουν τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, και τα δυτικά και βόρεια θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα.

Αύριο, ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, παρά το ψυχρό πρωινό.

Την Παρασκευή, μια ψυχρή αέρια μάζα θα εισέλθει από τα ανατολικά, δημιουργώντας νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει έντονα τη δυτική Ελλάδα με αυξημένες βροχοπτώσεις. Το Σάββατο, το κύμα αυτό θα μετακινηθεί ανατολικότερα, καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες περιοχές, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η Πελοπόννησος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων λόγω του μεγάλου όγκου νερού που θα πέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, και η Αττική θα επηρεαστεί από το απόγευμα του Σαββάτου, με τοπικές βροχές και καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διατηρηθεί για αρκετές ημέρες, φέρνοντας έντονα φαινόμενα και απαιτώντας προσοχή από τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες. Η παρακολούθηση των μετεωρολογικών δελτίων και η λήψη προληπτικών μέτρων κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν.

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