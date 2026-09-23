Οι αληθινές ιστορίες πίσω από τις επιτυχημένες σειρές

Snapshot Η σειρά «Ριφιφί» βασίζεται στη μεγαλύτερη ανεξιχνίαστη ληστεία στην ιστορία της Ελλάδας το 1992, όπου οι δράστες σκάβουν τούνελ για να κλέψουν θυρίδες τράπεζας.

Η σειρά «Ψυχοκόρες» παρουσιάζει αληθινές μαρτυρίες και γεγονότα σχετικά με τον βίαιο θεσμό των ψυχοκορών στην Ελλάδα.

Η σειρά «Famagusta» αναπαριστά τα γεγονότα του 1974 στην Αμμόχωστο, εστιάζοντας σε προσωπικές τραγωδίες και οικογενειακές ιστορίες.

Η σειρά «Ναυάγιο» βασίζεται στο ναυάγιο του πλοίου Ηράκλειον και εξιστορεί τα γεγονότα της τραγωδίας κοντά στη Φαλκονέρα.

Η σειρά «Ο Γιατρός» εμπνέεται από την αληθινή ιστορία του Pierdante Piccioni, γιατρού που έχασε τη μνήμη του για 12 χρόνια μετά από ατύχημα και κατάφερε να επανέλθει. Snapshot powered by AI

Η τέχνη μιμείται τη ζωή ή μήπως η ζωή την τέχνη;

Ένα ερώτημα που απασχολεί διαχρονικά τους καλλιτέχνες, αλλά αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον όταν η μυθοπλασία αντλεί την έμπνευσή της από την πραγματικότητα. Στον κόσμο της τηλεόρασης, δεν είναι λίγες οι σειρές που καθήλωσαν το κοινό και εξακολουθούν να συζητιούνται, επειδή οι ιστορίες τους γεννήθηκαν μέσα από πραγματικά γεγονότα, ανθρώπινο πόνο και υποθέσεις που δεν βρήκαν ποτέ την οριστική τους απάντηση.

Η σειρά «Ριφιφί», παραγωγή της COSMOTE TV που προβάλλεται αυτή την περίοδο από τον ALPHA και σαρώνει, είναι η αφορμή και το ξεκίνημα αυτής της λίστας. Το σίριαλ έξι επεισοδίων του Σωτήρη Τσαφούλια βασίζεται στη μεγαλύτερη ανεξιχνίαστη ληστεία στην ιστορία της Ελλάδας. Το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου 1992, οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος της Τράπεζας Εργασίας στην Καλλιρρόης διαπίστωσαν ότι 301 από τις 1.151 θυρίδες ήταν άδειες, χωρίς καμία ένδειξη παραβίασης από την κύρια είσοδο. Οι δράστες είχαν σκάψει ένα τούνελ μήκους 23–25 μέτρων, ξεκινώντας από φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ κοντά στον καλυμμένο ποταμό Ιλισό και καταλήγοντας ακριβώς κάτω από το υπόγειο της τράπεζας. Παρά τις έρευνες, η αστυνομία δεν κατάφερε ποτέ να εξιχνιάσει την υπόθεση.

Οι συντελεστές της σειράς εποχής «Ψυχοκόρες» του ΑΝΤ1, που συγκίνησε το κοινό, εμπνεύστηκαν από πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες. Οι συγκλονιστικές τηλεοπτικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς, έριξαν φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και αποτέλεσαν γροθιά στο στομάχι των τηλεθεατών. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτέλεσαν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

Η σειρά «Famagusta» του MEGA, με την υπογραφή των Αντρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου, Κούλλη Νικολάου, συγκίνησε από το πρώτο επεισόδιο το κοινό και κέρδισε μία θέση στο Netflix. Μεταφέροντας τους τηλεθεατές στο καλοκαίρι του 1974 και την Αμμόχωστο, η νεαρή Χριστίνα έχασε το μωρό της προσπαθώντας να σωθεί από τους τουρκικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Πενήντα χρόνια μετά, με την πληγή ανοιχτή, ο 50χρονος Μάικλ επέστρεψε στο νησί της Αφροδίτης και αποδείχτηκε ότι ήταν ο χαμένος γιος της οικογένειας Σέκερη.

Μία από τις μεγάλες παραγωγές που πέρασαν από το MEGA είναι και το «Ναυάγιο». Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χαριτίδη, σενάριο Γιώργου Κόκουβα, η σειρά αναφερόταν στο πλοίο Ηράκλειον που έκανε το δρομολόγιο Χανιά-Πειραιάς και βυθίστηκε κοντά στη Φαλκονέρα.

Στον ALPHA για δύο σεζόν παρακολουθήσαμε τη σειρά «Ο Γιατρός», με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη σε ρόλο ζωής. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Ανδρέας Βρεττός, κορυφαίος γιατρός και διευθυντής της παθολογικής κλινικής, είδε τη ζωή του να ανατρέπεται όταν ο πατέρας ενός ασθενή τον πυροβόλησε θεωρώντας τον, άδικα, υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του από ιατρικό λάθος. Ο Ανδρέας σώθηκε, αλλά ο τραυματισμός τού προκάλεσε αμνησία και ξέχασε τα τελευταία δώδεκα χρόνια της ζωής του.

Η ιστορία βασίζεται στη ζωή του Pierdante Piccioni. Πρόκειται για τον γιατρό που ήταν επικεφαλής στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Lodi. Το 2013, ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, το οποίο του προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη, με αποτέλεσμα να χάσει τη μνήμη του για 12 χρόνια. Τελικά όμως, κατάφερε να επανέλθει. Όταν είδε για πρώτη φορά την ιταλική σειρά, στην οποία βασίστηκε η ελληνική μεταφορά, ο Pierdante Piccioni είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Sbs: «Ένιωσα τόσο περήφανος, αλλά και συγκινημένος. Πολλοί άνθρωποι μου εκμυστηρεύτηκαν πως η ιστορία μου λειτούργησε θεραπευτικά και για εκείνους. Το να τους θεραπεύω σε δύο επίπεδα, δηλαδή με τη δουλειά μου και με την ιστορία μου, φέρνει ένα τεράστιο μείγμα καλών συναισθημάτων. Το κλειδί είναι να είμαι περήφανος. Για πρώτη φορά, ένιωσα τον κόσμο να με κοιτάζει σαν να είμαι ήρωας».

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