Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ενώπιον του Εφετείου σήμερα ο πρωτόδικα καταδικασμένος για τον θάνατό της

Snapshot Η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε στις 1 Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, μετά από αίτημα βοήθειας προς τις Αρχές.

Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της έχει πρωτόδικα καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία και άλλα αδικήματα, με το δικαστήριο να απορρίπτει μειωμένο καταλογισμό.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκινά σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, με την υπεράσπιση να αναμένεται να προβάλλει ψυχοπαθολογία του κατηγορουμένου.

Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για θανατηφόρα έκθεση από παραλείψεις σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης πριν τη δολοφονία.

Η οικογένεια της Κυριακής καταγγέλλει την παραμονή του δράστη στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων χωρίς νόμιμο και ιατρικό έρεισμα και απορρίπτει τον ισχυρισμό ψυχικής νόσου. Snapshot powered by AI

Η Κυριακή Γρίβα έπεσε νεκρή από τα χέρια του πρώην συντρόφου της την 1η Απριλίου 2024, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, έχοντας προηγουμένως ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές.

Η δολοφονία της 28χρονης και οι ευθύνες των αστυνομικών βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, όπου ξεκινά η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Κυριακή δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια αστυνομικών, στους οποίους είχε απευθυνθεί προκειμένου να προστατευθεί από τον πρώην σύντροφό της. Λίγο αργότερα, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και έπεσε νεκρή έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Στο εδώλιο κάθεται ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και πέντε έτη φυλάκισης.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον είχε κρίνει ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Το ζήτημα του καταλογισμού

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν αν ο δράστης είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του ή αν, λόγω ψυχικής νόσου, φαρμακευτικής αγωγής και κατανάλωσης αλκοόλ, δεν μπορούσε να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ομόφωνα ότι δεν συντρέχει περίπτωση μειωμένου καταλογισμού.

Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο της δίκης σε δεύτερο βαθμό, καθώς η υπεράσπιση αναμένεται να συνδέσει την πράξη με σοβαρή ψυχοπαθολογία του κατηγορουμένου.

Η οικογένεια της Κυριακής απορρίπτει κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «βαθύτατο αποτροπιασμό» σχετικά με την παραμονή του δράστη στο Ψυχιατρείο και τις μεθοδεύσεις περί «ακαταλόγιστου».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο δράστης εξακολουθεί να κρατείται στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα».

Τι αναφέρει το παραπεμπτικό βούλευμα

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι δικαστές έκριναν ότι ο κατηγορούμενος προχώρησε στη δολοφονία έχοντας επίγνωση των πράξεών του, ενώ είχε προηγηθεί επίμονη και συστηματική παρακολούθηση της 28χρονης, τόσο την ημέρα του εγκλήματος όσο και την προηγούμενη.

Όπως αναφέρεται, κίνητρο της επίθεσης ήταν η απόφαση της Κυριακής να διακόψει τη σχέση τους περίπου δύο μήνες νωρίτερα, λόγω της κακοποιητικής συμπεριφοράς του.

Η ξεχωριστή δικογραφία για τους αστυνομικούς

Την ίδια ώρα, ξεχωριστή δικογραφία έχει σχηματιστεί για τις πράξεις και τις παραλείψεις των αστυνομικών που χειρίστηκαν την υπόθεση πριν από τη δολοφονία της Κυριακής.

Μετά την ποινική έρευνα, τέσσερις αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Στο εδώλιο παραπέμπονται η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, καθώς και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στην Κυριακή, όταν εκείνη ζητούσε βοήθεια, ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

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