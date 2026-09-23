Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (23/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|23/9/2026 6:30:00 πμ
|23/9/2026 5:30:00 μμ
|ΑΧΑΡΝΩΝ
|ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ
|395
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 10:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 62 από: 07:30 πμ έως: 10:00 πμ
|1208
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΜΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1046
|Λειτουργία
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 12:00:00 μμ
|ΤΑΥΡΟΥ
|Μονά οδός:ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΜΑΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΙΝΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1033
|Λειτουργία
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ 46 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1207
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΙΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΙΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1032
|Λειτουργία
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΓΡΥΛΛΟΥ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1033
|Λειτουργία
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΩΡΙΩΝ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΙΑΣ ΟΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1212
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 2:00:00 μμ
|ΜΟΣΧΑΤΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΗΦΙΣΣΟΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 18 - 20 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 2:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1211
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 98 - 108 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 3:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΟ33 - 37 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ 15, 16, 17 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ
|1220
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 4:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΗΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΖΗΡΙΝΗ (ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ) .
|589
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΖΑΡΙΜΟΥ, ΣΠ. ΒΙΚΑΤΟΥ ΚΑΙ Ι.ΠΑΓΚΑ.
|590
|Κατασκευές
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 4:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΣΠΑΤΑ, ΕΛΕΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥς, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΝΙΚ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
|18
|Λειτουργία
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΝΔΩΝ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
|537
|Λειτουργία
|23/9/2026 8:00:00 πμ
|23/9/2026 5:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΚΛΩΔΩΝ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΝΩΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1743
|Λειτουργία
|23/9/2026 9:00:00 πμ
|23/9/2026 11:00:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΎ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΟΥΣΑΊΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1210
|Λειτουργία
|23/9/2026 9:00:00 πμ
|23/9/2026 1:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 13 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 3, 3Α από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ
|1209
|Κατασκευές
|23/9/2026 10:00:00 πμ
|23/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΚΟΡΑ, ΡΟΣΤΑΝ, ΣΑΟΥΜΠΕΡΤ, ΧΑΛΕΠΑ, ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΥ, ΠΛ.ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, ΜΗΤΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ.
|591
|Κατασκευές
|23/9/2026 10:00:00 πμ
|23/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 84, 114 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
|893
|Κατασκευές
|23/9/2026 11:00:00 πμ
|23/9/2026 2:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΑΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1213
|Κατασκευές
|23/9/2026 1:00:00 μμ
|23/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΙΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1045
|Λειτουργία
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