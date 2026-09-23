Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (23/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (23/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

23/9/2026 6:30:00 πμ23/9/2026 5:30:00 μμΑΧΑΡΝΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ395Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 10:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 62 από: 07:30 πμ έως: 10:00 πμ1208Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΜΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1046Λειτουργία
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 12:00:00 μμΤΑΥΡΟΥΜονά οδός:ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΜΑΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΙΝΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1033Λειτουργία
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ 46 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1207Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΙΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΙΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1032Λειτουργία
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΓΡΥΛΛΟΥ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1033Λειτουργία
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΩΡΙΩΝ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΙΑΣ ΟΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 1:00:00 μμΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1212Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 2:00:00 μμΜΟΣΧΑΤΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΗΦΙΣΣΟΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 18 - 20 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 2:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ1211Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 98 - 108 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 3:30:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΟ33 - 37 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ 15, 16, 17 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ1220Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 4:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΗΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΖΗΡΙΝΗ (ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ) .589Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΖΑΡΙΜΟΥ, ΣΠ. ΒΙΚΑΤΟΥ ΚΑΙ Ι.ΠΑΓΚΑ.590Κατασκευές
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 4:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΣΠΑΤΑ, ΕΛΕΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥς, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΝΙΚ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ18Λειτουργία
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΝΔΩΝ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ537Λειτουργία
23/9/2026 8:00:00 πμ23/9/2026 5:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΚΛΩΔΩΝ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΝΩΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1743Λειτουργία
23/9/2026 9:00:00 πμ23/9/2026 11:00:00 πμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΎ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΟΥΣΑΊΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1210Λειτουργία
23/9/2026 9:00:00 πμ23/9/2026 1:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 13 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 3, 3Α από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ1209Κατασκευές
23/9/2026 10:00:00 πμ23/9/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΚΟΡΑ, ΡΟΣΤΑΝ, ΣΑΟΥΜΠΕΡΤ, ΧΑΛΕΠΑ, ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΥ, ΠΛ.ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, ΜΗΤΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ.591Κατασκευές
23/9/2026 10:00:00 πμ23/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 84, 114 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ893Κατασκευές
23/9/2026 11:00:00 πμ23/9/2026 2:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΑΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1213Κατασκευές
23/9/2026 1:00:00 μμ23/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΙΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ1045Λειτουργία
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