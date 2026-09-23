Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (23/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

23/9/2026 6:30:00 πμ 23/9/2026 5:30:00 μμ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 395 Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 62 από: 07:30 πμ έως: 10:00 πμ 1208 Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΜΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1046 Λειτουργία

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 12:00:00 μμ ΤΑΥΡΟΥ Μονά οδός:ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΜΑΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΙΝΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1033 Λειτουργία

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ 46 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1207 Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΙΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΙΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1032 Λειτουργία

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΓΡΥΛΛΟΥ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1033 Λειτουργία

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΩΡΙΩΝ έως κάθετο: ΛΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΙΑΣ ΟΛΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 1:00:00 μμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΑΣ απο κάθετο: ΠΑΤΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1212 Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 2:00:00 μμ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΗΦΙΣΣΟΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 18 - 20 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 2:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 1211 Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 98 - 108 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 3:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΟ33 - 37 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ 15, 16, 17 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ 1220 Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 4:00:00 μμ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΗΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΖΗΡΙΝΗ (ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ) . 589 Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΖΑΡΙΜΟΥ, ΣΠ. ΒΙΚΑΤΟΥ ΚΑΙ Ι.ΠΑΓΚΑ. 590 Κατασκευές

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 4:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΣΠΑΤΑ, ΕΛΕΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥς, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΝΙΚ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 Λειτουργία

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΝΔΩΝ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 537 Λειτουργία

23/9/2026 8:00:00 πμ 23/9/2026 5:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΚΛΩΔΩΝ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΝΩΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 1743 Λειτουργία

23/9/2026 9:00:00 πμ 23/9/2026 11:00:00 πμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΎ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΟΥΣΑΊΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 1210 Λειτουργία

23/9/2026 9:00:00 πμ 23/9/2026 1:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 13 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 3, 3Α από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ 1209 Κατασκευές

23/9/2026 10:00:00 πμ 23/9/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΚΟΡΑ, ΡΟΣΤΑΝ, ΣΑΟΥΜΠΕΡΤ, ΧΑΛΕΠΑ, ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΥ, ΠΛ.ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, ΜΗΤΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ. 591 Κατασκευές

23/9/2026 10:00:00 πμ 23/9/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 84, 114 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ 893 Κατασκευές

23/9/2026 11:00:00 πμ 23/9/2026 2:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΑΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 1213 Κατασκευές