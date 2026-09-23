«Λέει κατάφωρα ψέματα»: Ο Πιρς Μόργκαν ξεσπά για τα απομνημονεύματα του αδελφού της Νταϊάνα

Snapshot Ο Πιρς Μόργκαν απορρίπτει τη δημόσια συγγνώμη του κόμη Σπένσερ και ζητά την απόσυρση του βιβλίου «Swan Song», καταγγέλλοντας ανακριβείς ισχυρισμούς για τον ρόλο του στη δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο Μόργκαν δηλώνει ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δημοσίευση των φωτογραφιών της Νταϊάνα το 1993, καθώς ανέλαβε τη διεύθυνση της Daily Mirror το 1995, και έχει αναθέσει την υπόθεση σε δικηγόρους.

Ο κόμης Σπένσερ παραδέχθηκε το λάθος του σχετικά με τον ρόλο του Μόργκαν αλλά δεν ανακάλεσε το σύνολο της αφήγησης του βιβλίου, διατηρώντας ισχυρισμούς για την αντίδραση του παρουσιαστή στην κηδεία της Νταϊάνα.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς για τον βασιλιά Κάρολο, που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το Παλάτι και αμφισβητήσεις από τον Μόργκαν.

Ο Πιρς Μόργκαν προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά του κόμη Σπένσερ και του εκδοτικού οίκου Penguin για δυσφήμιση και ζητά αποζημίωση υπέρ του King’s Trust. Snapshot powered by AI

Η κυκλοφορία των νέων απομνημονευμάτων του κόμη Σπένσερ για την αδελφή του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, έχει προκαλέσει νέες αντιπαραθέσεις στη Βρετανία, με τον Πιρς Μόργκαν να περνά στην αντεπίθεση και να ζητά την άμεση απόσυρση του βιβλίου.

Ο γνωστός παρουσιαστής και πρώην διευθυντής της Daily Mirror απορρίπτει τη δημόσια συγγνώμη του Τσαρλς Σπένσερ, καταγγέλλοντας ότι στο βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister» περιλαμβάνονται ανακριβείς ισχυρισμοί για τον ίδιο.

Μάλιστα, έχει αναθέσει την υπόθεση σε δικηγόρους, ζητώντας όχι μόνο να αποσυρθεί το βιβλίο από την κυκλοφορία, αλλά και να καταστραφούν τα εναπομείναντα αντίτυπα.

Οι φωτογραφίες της Νταϊάνα που άναψαν τη διαμάχη

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται φωτογραφίες της πριγκίπισσας Νταϊάνα από το 1993, στις οποίες απεικονιζόταν να γυμνάζεται φορώντας κορμάκι.

Οι εικόνες είχαν ληφθεί με κρυφή κάμερα και δημοσιεύτηκαν στη Sunday Mirror, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις για την παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής.

Στο βιβλίο του, ο κόμης Σπένσερ συνέδεσε τον Πιρς Μόργκαν με τη συγκεκριμένη δημοσίευση, θεωρώντας ότι εκείνος βρισκόταν τότε στη διεύθυνση της εφημερίδας.

Ωστόσο, ο Μόργκαν ανέλαβε τη διεύθυνση της Daily Mirror μόλις τον Οκτώβριο του 1995, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση των επίμαχων φωτογραφιών, στις 7 Νοεμβρίου 1993. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στη Sun.

Ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν και η πριγκίπισσα Νταϊάνα

Μιλώντας στη Sun, ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του κόμη Σπένσερ κατασκευασμένους και ζήτησε να καταστραφεί το βιβλίο.

«Πρέπει να πολτοποιηθεί. Είναι μια ολοκληρωτική επινόηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μόργκαν υποστήριξε ότι το βιβλίο τού αποδίδει ευθύνη για μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής της πριγκίπισσας, με την οποία, όπως επιμένει, δεν είχε καμία απολύτως σχέση.

Η δημόσια συγγνώμη του κόμη Σπένσερ

Μετά τις αντιδράσεις, ο αδελφός της Νταϊάνα αναγκάστηκε να προχωρήσει σε δημόσια διευκρίνιση, παραδεχόμενος ότι είχε κάνει λανθασμένη υπόθεση σχετικά με τον ρόλο του Μόργκαν.

Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η ακρίβεια των ιστορικών γεγονότων έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον και ζήτησε συγγνώμη για το συγκεκριμένο λάθος.

Ωστόσο, δεν ανακάλεσε το σύνολο της αφήγησής του.

Ο κόμης Σπένσερ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο Πιρς Μόργκαν είχε αντιδράσει με έντονη ενόχληση όταν τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτος στην κηδεία της Νταϊάνα, τον Σεπτέμβριο του 1997.

Ο Μόργκαν, από την πλευρά του, αμφισβητεί και αυτή την περιγραφή, επιμένοντας ότι είχε συμπεριφερθεί με σεβασμό απέναντι στον αδελφό της πριγκίπισσας.

«Αν πρέπει να καταστρέψεις τα βιβλία σου, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα»

Η συγγνώμη δεν στάθηκε αρκετή για να εκτονώσει την αντιπαράθεση.

Ο Πιρς Μόργκαν ανακοίνωσε μέσω του X ότι προχωρά σε νομικές ενέργειες εναντίον του κόμη Σπένσερ και του εκδοτικού οίκου Penguin.

BREAKING NEWS:

Earl Spencer has apologised to me for his defamatory lies published in his new book, Swan Song, published today.

But I am pursuing legal action against him and his publisher Penguin to have the lies removed, and damages paid to the King’s Trust. — Piers Morgan (@piersmorgan) September 22, 2026

Στόχος του, όπως ανέφερε, είναι να αφαιρεθούν οι ισχυρισμοί που θεωρεί δυσφημιστικούς και να καταβληθεί αποζημίωση στο King's Trust.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Σπένσερ, του υπενθύμισε ότι ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως ιστορικός και τον κάλεσε να αποσύρει άμεσα το επίμαχο περιεχόμενο.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η ευθύνη για ενδεχόμενη καταστροφή των ήδη τυπωμένων αντιτύπων θα βαρύνει αποκλειστικά τον συγγραφέα.

Η κηδεία της Νταϊάνα και το τηλεφώνημα που τους χώρισε

Στα απομνημονεύματά του, ο Τσαρλς Σπένσερ περιγράφει ότι είχε μείνει έκπληκτος όταν πληροφορήθηκε πως διευθυντές βρετανικών εφημερίδων είχαν προσκληθεί στην κηδεία της αδελφής του.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, όταν οι προσκλήσεις ανακλήθηκαν, ο Πιρς Μόργκαν αντέδρασε ενοχλημένος κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας.

Ο αδελφός της Νταϊάνα, Κόμης Σπένσερ / BBC

Ο Σπένσερ είχε αποδώσει αυτή την αντίδραση σε πιθανές ενοχές για τη δημοσίευση των φωτογραφιών της Νταϊάνα στο γυμναστήριο, μια εκτίμηση που πλέον έχει αναγνωρίσει ως λανθασμένη.

Ο Μόργκαν, πάντως, δεν περιορίζεται στην αμφισβήτηση του συγκεκριμένου περιστατικού. Υποστηρίζει ότι το αποδεδειγμένο χρονολογικό λάθος δημιουργεί ερωτήματα για την αξιοπιστία και άλλων αφηγήσεων του βιβλίου.

Στο επίκεντρο και ο βασιλιάς Κάρολος

Η διαμάχη με τον Μόργκαν προστίθεται στις αντιδράσεις που έχουν ήδη προκαλέσει οι αποκαλύψεις του βιβλίου για τη βασιλική οικογένεια.

Ο κόμης Σπένσερ ισχυρίζεται ότι, τις ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τού είχε πει ότι σύντομα ο κόσμος θα την ξεχνούσε.

Ο Πιρς Μόργκαν και ο βασιλιάς Κάρολος

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, υποστηρίζει ότι ο Κάρολος ακουγόταν σχεδόν ενθουσιασμένος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μετά το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι, παρομοιάζοντας τον τόνο της φωνής του με εκείνον ανθρώπου που είχε κερδίσει το λαχείο.

Το Παλάτι απάντησε με μια ασυνήθιστα έντονη ανακοίνωση, στην οποία υποστήριξε ότι ο πόνος από την απώλεια ενός αδελφού μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τις αναμνήσεις ενός ανθρώπου, ακόμη και πολλά χρόνια αργότερα.

Ο κόμης Σπένσερ, ωστόσο, επιμένει ότι θυμάται με ακρίβεια τα λόγια του τότε πρίγκιπα.

Ο Πιρς Μόργκαν, σχολιάζοντας την υπόθεση στην εκπομπή του Uncensored, ισχυρίστηκε ότι ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι εξοργισμένοι με το περιεχόμενο του βιβλίου.

Κατηγόρησε, μάλιστα, τον συγγραφέα ότι παρουσιάζει ως ιστορική καταγραφή μια αφήγηση που, κατά την άποψή του, στρέφεται εναντίον του βασιλιά.

Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς του παρουσιαστή και όχι για δημόσιες τοποθετήσεις των δύο μελών της βασιλικής οικογένειας.

Με την κυκλοφορία του «Swan Song: Diana, My Sister», στις 22 Σεπτεμβρίου, η ζωή και η μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα επιστρέφουν στο επίκεντρο της βρετανικής δημοσιότητας, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της.

Αυτή τη φορά, όμως, η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο τις σχέσεις της με το Παλάτι, αλλά και όσα καταγράφονται για εκείνη σε ένα βιβλίο που έχει ήδη προκαλέσει δημόσια συγγνώμη, απειλές δικαστικής προσφυγής και νέα διαμάχη ανάμεσα σε πρόσωπα που συνδέθηκαν με την ιστορία της.

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