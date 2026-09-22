Η άγνωστη υπόσχεση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην πριγκίπισσα Νταϊάνα πριν πεθάνει

Snapshot Ο κόμης Σπένσερ κυκλοφορεί το βιβλίο του για τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα και τις ημέρες μετά τον θάνατό της, αποκαλύπτοντας αρνητικά σχόλια για τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο κόμης ισχυρίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος ήταν «ενθουσιασμένος» με τον θάνατο της Νταϊάνα και δήλωσε ότι η βασιλική οικογένεια «σύντομα θα την ξεχνούσε».

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ εξέδωσαν ανακοίνωση που επισημαίνει πως ο πόνος της απώλειας μπορεί να επηρεάσει την κρίση και την ανάμνηση γεγονότων.

Μετά το διαζύγιό της, η Νταϊάνα έχασε τον τίτλο «Her Royal Highness», κάτι που την είχε βαθιά αναστατώσει, και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της υποσχέθηκε να της τον αποκαταστήσει κάποτε.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα διατήρησε δικαίωμα διαμονής στο Κένσινγκτον και κοινή επιμέλεια των γιων της με τον Κάρολο μέχρι τον θάνατό της. Snapshot powered by AI

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα πριν από σχεδόν 30 χρόνια και σήμερα ο αδελφός της, ο κόμης Σπένσερ, θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του για τη ζωή της και τις ημέρες και εβδομάδες που ακολούθησαν τον θάνατό της.

Στο «Swan Song: My Sister Diana», ο κόμης κάνει μια σειρά από αποκαλύψεις για τη βασιλική οικογένεια, μεταξύ άλλων για τον πρώην σύζυγο της Νταϊάνα, τον σημερινό βασιλιά Κάρολο, αλλά και για την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο κόμης Σπένσερ υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι ο βασιλιάς Κάρολος ήταν «ενθουσιασμένος» όταν πληροφορήθηκε τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο μονάρχης είπε πως η βασιλική οικογένεια «σύντομα θα την ξεχνούσε».

Ο κόμης Σπένσερ γράφει στο βιβλίο: «Μέσα από το τηλέφωνο, εκείνος [ο Κάρολος] ξέσπασε όλη την περιφρόνηση που, όπως πάντα πίστευα, κρατούσε μέσα του για την Νταϊάνα, καθώς και την οργή του που ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από τον θάνατό της. “Να είσαι βέβαιος”, είπε με ένα δηλητηριώδες ύφος, “θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα”».

Ο κόμης αναφέρεται επίσης στην αντίδραση της αείμνηστης βασίλισσας, η οποία φέρεται να έκανε ένα «εκνευρισμένο» σχόλιο όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό στο Παρίσι. Στο βιβλίο γράφει: «Όταν η βασίλισσα άκουσε την πρώτη είδηση ότι η Νταϊάνα είχε εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα, ρώτησε: “Τι κάνει πάλι;”. Αυτό συνέβη πριν γίνει αντιληπτό πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση».

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και η βασίλισσα Ελισάβετ / Getty Images

Μετά τη δημοσίευση των πρώτων αποσπασμάτων του βιβλίου, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ εξέδωσαν αυστηρή ανακοίνωση. Σε αυτή αναφέρεται: «Αν και, ως θέμα αρχής, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότης έχει επίγνωση ότι ο πόνος της απώλειας ενός αδελφού μπορεί να θολώσει την κρίση, να επηρεάσει την εκτίμηση των γεγονότων και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ούτε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ούτε ο πρίγκιπας Χάρι έχουν σχολιάσει δημόσια τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι και οι δύο γιοι της πριγκίπισσας Νταϊάνα συντετριμμένοι από τον πρόωρο θάνατό της.

Μετά το διαζύγιο της μητέρας τους από τον πατέρα τους, τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, ο Γουίλιαμ και ο Χάρι παρέμειναν εξαιρετικά κοντά στην Νταϊάνα.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού για το διαζύγιό της, η Νταϊάνα φέρεται να έλαβε ένα τεράστιο εφάπαξ ποσό ύψους 17 εκατομμυρίων λιρών, καθώς και 350.000 λίρες τον χρόνο για τη λειτουργία του ιδιωτικού της γραφείου. Ωστόσο, υπήρχε ένα σημείο του διακανονισμού που την άφησε βαθιά συντετριμμένη: η απώλεια του τίτλου «Her Royal Highness» (HRH), δηλαδή «Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα». Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να υποσχέθηκε στη μητέρα του ότι θα αποκαθιστούσε κάποια μέρα τον τίτλο της.

Η Νταϊάνα διατήρησε το δικαίωμα να μένει στα διαμερίσματά της στο Παλάτι του Κένσινγκτον, ενώ εκείνη και ο Κάρολος συμφώνησαν να μοιράζονται την επιμέλεια των γιων τους.

Η Νταϊάνα έγινε «Her Royal Highness, The Princess of Wales» («Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας») την ημέρα του γάμου της, τον Ιούλιο του 1981. Όταν όμως ο χωρισμός της από τον Κάρολο οριστικοποιήθηκε, έγινε γνωστή ως «Diana, Princess of Wales» («Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας»), γεγονός που την είχε αναστατώσει βαθιά.

Η απώλεια του τίτλου HRH σήμαινε ότι οι φίλοι και το προσωπικό της δεν ήταν πλέον υποχρεωμένοι να υποκλίνονται ή να κάνουν υπόκλιση μπροστά της. Παράλληλα, σήμαινε ότι η ίδια θα έπρεπε πλέον να υποκλίνεται στον πρώην σύζυγό της, στους δύο γιους της και σε πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας χαμηλότερου βαθμού.

Βλέποντας τη στενοχώρια της για την απώλεια του τίτλου HRH, ο 14χρονος Γουίλιαμ φέρεται να της έδωσε μια συγκινητική υπόσχεση. Της είπε: «Μην ανησυχείς, μαμά. Θα σου δώσω πίσω τον τίτλο [HRH] μια μέρα, όταν θα γίνω βασιλιάς».

Σύμφωνα με τον πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, η συγκεκριμένη συζήτηση και η υπόσχεση του Γουίλιαμ έκαναν την Νταϊάνα να ξεσπάσει σε κλάματα. Παρά την τρυφερή αυτή κίνηση του γιου της, δεν πρόλαβε ποτέ να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, καθώς μόλις έναν χρόνο αργότερα η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα.

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