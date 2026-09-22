Σιλβέστερ Σταλόνε: Τι είπε στον Τραμπ μετά τον αιφνιδιαστικό διορισμό του ως πρεσβευτή του Χόλιγουντ

Ο σταρ του «Rocky» αποκάλυψε ότι έμαθε από την τηλεόραση πως ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε ορίσει «ειδικό πρεσβευτή» του Χόλιγουντ και εξήγησε γιατί θεωρούσε εξαρχής ότι η αποστολή ήταν πρακτικά αδύνατη

Ανθή Κουρεντζή

Σιλβέστερ Σταλόνε: Τι είπε στον Τραμπ μετά τον αιφνιδιαστικό διορισμό του ως πρεσβευτή του Χόλιγουντ
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  • Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αιφνιδιάστηκε όταν έμαθε από την τηλεόραση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον όρισε «ειδικό πρεσβευτή» του Χόλιγουντ.
  • Ο Σταλόνε θεωρούσε τον ρόλο μη εφικτό λόγω της δομής του Χόλιγουντ, που λειτουργεί ως «φεουδαρχικά κρατίδια» με ανεξάρτητες εταιρείες.
  • Ενημέρωσε προσωπικά τον Τραμπ ότι η αποστολή ήταν αδύνατη και αρνήθηκε να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια.
  • Ο Μελ Γκίμπσον επίσης αιφνιδιάστηκε από τον διορισμό, αλλά εξέφρασε διάθεση να βοηθήσει όπου μπορούσε.
  • Παρά τις επιφυλάξεις, ο Σταλόνε διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ και έχει εκφράσει δημόσια θετικά λόγια για εκείνον μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024.
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Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι αιφνιδιάστηκε πλήρως όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως τον όριζε «ειδικό πρεσβευτή» του Χόλιγουντ.

Λίγες ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του, τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι ο Σταλόνε, ο Μελ Γκίμπσον και ο Τζον Βόιτ θα αναλάμβαναν ρόλο «Special Envoys», λειτουργώντας, όπως είχε πει, ως τα «μάτια και τα αυτιά» του στο Χόλιγουντ και συμβουλεύοντάς τον για τρόπους ενίσχυσης της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής στις ΗΠΑ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Sunday Times, ο 80χρονος πρωταγωνιστής του «Rocky» αποκάλυψε ότι έμαθε για τον διορισμό του βλέποντας τηλεόραση.

«Έβλεπα τηλεόραση ένα βράδυ και άκουσα να λένε: “Ο Σταλόνε, ο Μελ Γκίμπσον και ο Τζον Βόιτ θα…”. Και είπα: “Τι; Συγγνώμη; Αλήθεια;”. Γιατί αν με είχαν ρωτήσει εξαρχής, θα τους έλεγα: “Αυτό δεν είναι εφικτό”», ανέφερε.

Ο Σταλόνε εξήγησε ότι είχε σοβαρές επιφυλάξεις για τον συγκεκριμένο ρόλο, καθώς θεωρούσε πως στην πράξη ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί αυτό που του ζητούσαν.

Trump

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σιλβέστερ Σταλόνε / AP

«Το Χόλιγουντ, υποθέτω, μοιάζει με φεουδαρχικά κρατίδια», είπε. «Έχουν τα δικά τους μικρά βασίλεια. Δεν μπορείς να πας και να πεις σε έξι στούντιο πώς να λειτουργούν. Και ο Μελ Γκίμπσον, ο Τζον Βόιτ κι εγώ είμαστε άνθρωποι που κάνουμε ο καθένας το δικό του. Όχι, δεν θα λειτουργούσε».

Όπως αποκάλυψε, αργότερα εξήγησε και στον ίδιο τον Τραμπ τους λόγους για τους οποίους δεν θεωρούσε εφικτή τη συγκεκριμένη αποστολή.

«Του είπα “ευχαριστώ και ciao”, γιατί είναι αδύνατο», ανέφερε. «Το Χόλιγουντ λειτουργεί με τον δικό του τρόπο και θα εξελιχθεί».

Και πρόσθεσε: «Είναι ένας εταιρικός κόσμος και οι άνθρωποι των εταιρειών δεν πρόκειται να θέλουν να με ακούσουν να τους μιλάω για οικονομικά».

Στην αρχική του ανακοίνωση, στις 16 Ιανουαρίου 2025, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το Χόλιγουντ «σπουδαίο αλλά πολύ προβληματικό μέρος» και είχε δηλώσει ότι οι τρεις ηθοποιοί θα τον βοηθούσαν στην προσπάθειά του να επιστρέψει περισσότερη κινηματογραφική παραγωγή στις ΗΠΑ.

Ο Σταλόνε, πάντως, δεν ήταν ο μόνος που αιφνιδιάστηκε. Και ο Μελ Γκίμπσον είχε δηλώσει τότε ότι έμαθε για τον διορισμό ταυτόχρονα με το κοινό.

σιλβέστερ σταλόνε

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε / AP

«Είδα την ανάρτηση την ίδια στιγμή με όλους σας και εξεπλάγην εξίσου», είχε πει στο Variety, προσθέτοντας ωστόσο ότι ήταν διατεθειμένος να βοηθήσει όπου μπορούσε.

Παρά τις επιφυλάξεις του για τον συγκεκριμένο ρόλο, ο Σταλόνε έχει διατηρήσει δημόσια φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ και είχε μιλήσει με θερμά λόγια για εκείνον μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Λίγες ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είχε παρουσιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση του America First Policy Institute στο Mar-a-Lago, στη Φλόριντα.

Μιλώντας τότε για τον Τραμπ, ο πρωταγωνιστής του «Rocky» είχε χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα θερμούς χαρακτηρισμούς.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικά μυθική προσωπικότητα», είχε πει. «Λατρεύω τη μυθολογία. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει αυτό που πέτυχε εκείνος, οπότε νιώθω δέος».

Ο Σταλόνε είχε μάλιστα συγκρίνει τον Τραμπ με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι, όπως ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ άλλαξε την πορεία της χώρας, έτσι και ο Τραμπ αποτελούσε, κατά τη δική του εκτίμηση, έναν «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον». Η δημόσια αυτή τοποθέτηση είχε καταγραφεί και τότε από αμερικανικά μέσα.

Αργότερα, ο Σταλόνε επιλέχθηκε ανάμεσα στους τιμώμενους των Kennedy Center Honors για το 2025, μαζί με τους George Strait, KISS, Gloria Gaynor και Michael Crawford. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει προσωπικά τα ονόματα των τιμώμενων εκείνης της χρονιάς.

Παρότι ο ηθοποιός έχει κατά καιρούς στηρίξει Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς, η πολιτική του διαδρομή δεν υπήρξε αποκλειστικά κομματική. Στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει δωρεές προς υποψηφίους και επιτροπές και των δύο μεγάλων αμερικανικών κομμάτων.

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