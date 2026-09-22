Στα όρια του πολέμου: Η Λιθουανία έχει έτοιμο σχέδιο εκκένωσης σε ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας

Snapshot Η Λιθουανία έχει καταρτίσει σχέδια εκκένωσης για πιθανή ρωσική επίθεση και δηλώνει ότι δεν θα παραδοθεί σε περίπτωση επίθεσης.

Οι ρωσικές απειλές γίνονται αισθητές μέσω της εισόδου drones στον εναέριο χώρο της χώρας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και αυξάνει την ετοιμότητα.

Η χώρα έχει σχεδιάσει διάφορα σενάρια εκκένωσης, όπως την απομάκρυνση ηλικιωμένων πολιτών και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, με πιθανή προέλευση από τη Λευκορωσία.

Η Λιθουανία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, προστατεύεται από τη συλλογική άμυνα του οργανισμού σύμφωνα με το Άρθρο 5. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας δήλωσε στο BBC ότι η χώρα του έχει καταρτίσει σχέδια εκκένωσης απέναντι στις απειλές από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα παραδοθεί» σε περίπτωση επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους δήλωσε στην εκπομπή Newsnight ότι οι Λιθουανοί αισθάνονται «διαρκώς απειλούμενοι» από τη Ρωσία, εν μέρει λόγω των drones που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της χώρας.

Όπως είπε, σε περίπτωση επίθεσης κατά της χώρας του, «θα αντεπιτεθούμε... θα εμπλακούμε». Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν σχέδια για «διάφορα σενάρια», δίνοντας ως παράδειγμα την ομαλή απομάκρυνση ηλικιωμένων πολιτών από τις πόλεις και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

«Σκεφτόμαστε μια ποικιλία σεναρίων, δεν συζητούνται όμως όλα δημόσια», δήλωσε ο Σινκεβίτσιους στο BBC.

«Αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες απειλές, όχι σε καθημερινή βάση, αλλά τις βιώνουμε και αποτελούν πραγματικότητα για εμάς».

Ο Σινκεβίτσιους δήλωσε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται «αλλαγή νοοτροπίας» όσον αφορά την προσέγγισή του στην άμυνα, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Λιθουανία «βρίσκεται πιο κοντά στα σύνορα και πιο κοντά στην απειλή».

Οι δηλώσεις έρχονται μόλις μία εβδομάδα μετά την κατάρριψη από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενός drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.

Αν και η προέλευση του drone δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ρομπέρτας Κάουνας, δήλωσε στην εκπομπή Newshour ότι προερχόταν από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, γειτονικής χώρας της Λιθουανίας και στενού συμμάχου της Ρωσίας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε: «Χάρη στις άμεσες και επαγγελματικές ενέργειες των λιθουανικών και ιταλικών δυνάμεων, το ΝΑΤΟ απέδειξε για ακόμη μία φορά την ετοιμότητά του να προστατεύσει τον εναέριο χώρο μας.

»Παραμένουμε ενωμένοι, όλο το εικοσιτετράωρο, για την υπεράσπιση κάθε εκατοστού εδάφους του ΝΑΤΟ».

Η Μόσχα δεν σχολίασε το περιστατικό.

Οι εισβολές στρατιωτικών drones στον εναέριο χώρο έχουν γίνει ολοένα και συχνότερες στην Ευρώπη από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Κάτοικοι της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, Βίλνιους, αναγκάστηκαν επίσης να αναζητήσουν καταφύγιο τον Μάιο, όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός για drone, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι πτήσεις και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ έχουν απογειωθεί πολλές φορές φέτος για να καταρρίψουν ουκρανικά drones που είχαν εισέλθει κατά λάθος στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και της Λετονίας.

Η Ουκρανία έχει αποδώσει τις παρεκκλίσεις των drones από την προβλεπόμενη πορεία τους στον ρωσικό ηλεκτρονικό πόλεμο, δηλαδή σε τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να αλλάζει τις διαδρομές πτήσης των ουκρανικών drones.

Η Λιθουανία, η Εσθονία και η Λετονία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ το 2004, καθιστάμενες συμβαλλόμενα μέρη της διάταξης του Άρθρου 5, σύμφωνα με την οποία «ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών».