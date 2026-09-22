Θεσσαλονίκη: ΙΧ εξετράπη στον Περιφερειακό και κατέληξε τουμπαρισμένο σε εργοτάξιο

Snapshot ΙΧ όχημα εξετράπη στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης και κατέληξε τουμπαρισμένο σε εργοτάξιο για το Flyover.

Το τροχαίο σημειώθηκε μετά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς Μετέωρα.

Ο οδηγός αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο παρά την άφιξη ασθενοφόρου.

Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές από το ατύχημα.

Σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς δυτικά λόγω του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε στηθαίο και κατέληξε τουμπαρισμένο σε εργοτάξιο για το Flyover.

Όπως αναφέρει το rthess.gr, το τροχαίο σημειώθηκε μετά το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, προς Μετέωρα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο ωστόσο ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σε καλή κατάσταση, αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνον υλικές ζημιές, ωστόσο έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά.

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