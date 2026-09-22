Θεσσαλονίκη: ΙΧ εξετράπη στον Περιφερειακό και κατέληξε τουμπαρισμένο σε εργοτάξιο
Κυκλοφοριακό χάος στο ρεύμα προς δυτικά, ουρές χιλιομέτρων
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- ΙΧ όχημα εξετράπη στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης και κατέληξε τουμπαρισμένο σε εργοτάξιο για το Flyover.
- Το τροχαίο σημειώθηκε μετά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς Μετέωρα.
- Ο οδηγός αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο παρά την άφιξη ασθενοφόρου.
- Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές από το ατύχημα.
- Σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς δυτικά λόγω του τροχαίου.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε στηθαίο και κατέληξε τουμπαρισμένο σε εργοτάξιο για το Flyover.
Όπως αναφέρει το rthess.gr, το τροχαίο σημειώθηκε μετά το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, προς Μετέωρα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο ωστόσο ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σε καλή κατάσταση, αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνον υλικές ζημιές, ωστόσο έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξέφρενο «ράλι» ανόδου στις τιμές των καυσίμων - Σε απόγνωση οι οδηγοί
11:43 ∙ ANNOUNCEMENTS
«BLANCHE after»: Η Blanche DuBois επιστρέφει στη σκηνή μετά το «Λεωφορείον ο Πόθος»
11:41 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Συνάντηση Δένδια και Αλ Σίσι στο Κάιρο - Τι συζητήθηκε
11:12 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Ποιοι πρέπει να κάνουν δήλωση για το timologio και το myDATAapp
10:50 ∙ NEWSBOMB
44 μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»
07:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου
06:52 ∙ LIFESTYLE