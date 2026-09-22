Εξαφανίστηκε 71χρονος στο Χαλάνδρι - Κρατάει μπεζ βαλίτσα

Snapshot Η εξαφάνιση δημοσιοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του λόγω πιθανών κινδύνων για τη ζωή του.

Ο Πετρόπουλος έχει ύψος 1,75 μ., αδύνατη σωματική διάπλαση, αραιά γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε ροζ μπλούζα με γιακά, μαύρη φόρμα και κρατούσε μπεζ βαλίτσα.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017 ή την εφαρμογή Missing Alert. Snapshot powered by AI

Στις 22/09/2026, πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαλανδρίου Αττικής ο Πετρόπουλος Γιώργος, 71 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Πετρόπουλος Γιώργος, έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατος, έχει αραιά γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα με γιακά και μαύρη φόρμα. Κρατάει βαλίτσα χρώματος μπεζ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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