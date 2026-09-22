Γεωργιάδης: «Το υπουργείο Υγείας δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία, δεν είναι ιατρική πράξη»

Snapshot Η «κβαντική ιατρική» δεν αποτελεί αναγνωρισμένο πεδίο της ιατρικής και θεωρείται παραπλανητική.

Στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έγιναν έξι έλεγχοι σε ενάμιση χρόνο, χωρίς επίσημη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο.

Η πλασμαφαίρεση μπορεί να γίνεται νόμιμα μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως κατάλληλο νοσοκομειακό περιβάλλον και επαρκές προσωπικό.

Η πλατφόρμα Medwatch επιτρέπει στο υπουργείο να στοχεύει ελέγχους χωρίς απαραίτητη καταγγελία, και εξετάζεται η διασύνδεσή της με την Αρχή Διαφάνειας για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Snapshot powered by AI

Σαφής ήταν η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη το πρωί της Τρίτης σχετικά με την υπνοθεραπεία, την οποία, όπως τόνισε, το υπουργείο δεν αναγνωρίζει ως ιατρική πράξη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη χρήση όρων όπως «σαμανικός» και «κβαντικός» ιατρός.

«Το υπουργείο Υγείας δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία. Δεν είναι ιατρική πράξη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο MEGA, ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα στην αποκαλούμενη «κβαντική ιατρική», επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένο πεδίο της ιατρικής.

«Κβαντική φυσική υπάρχει. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, αυτοί που το υποστηρίζουν εξαπατούν τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στo MEGA, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.

Αναφερόμενος στην υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη και τους ελέγχους που έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενάμιση έτους πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι έλεγχοι. Παράλληλα, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, δεν είχε κατατεθεί επίσημη έγγραφη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο.

Σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται νόμιμα μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως εξήγησε, απαιτείται κατάλληλο νοσοκομειακό περιβάλλον, η παρουσία των απαραίτητων ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και το προβλεπόμενο νοσηλευτικό προσωπικό.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα Medwatch, εξηγώντας ότι δημιουργήθηκε προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να εντοπίζουν πιο στοχευμένα τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί καταγγελία από πολίτη.

«Ο στόχος μας είναι να ξέρουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να μην περιμένουν την καταγγελία, αλλά να πηγαίνουν κατευθείαν εκεί που τους λέει η πλατφόρμα» τόνισε, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι εξετάζεται η διασύνδεση της πλατφόρμας με την Αρχή Διαφάνειας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

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