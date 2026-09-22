Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

Ο τραγουδιστής σχολίασε την απόφαση του Αντώνη Ρέμου να πραγματοποιήσει τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως δεν γνωρίζει τι σχέση είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Στέλιος Ρόκκος υποστήριξε ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν επηρεάζει την ιστορική σημασία του μνημείου.
  • Ο Ρόκκος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη σχέση μεταξύ Ρέμου και Μαζωνάκη και δεν έκρινε αν η συναυλία έπρεπε να ακυρωθεί λόγω του θανάτου του δεύτερου.
  • Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν παρέστη στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και αμφισβήτησε την κριτική προς όσους δεν παρευρέθηκαν.
  • Ο Στέλιος Ρόκκος σχολίασε αρνητικά την παρουσία ανθρώπων που κατέγραφαν την κηδεία με κινητά τηλέφωνα.
Snapshot powered by AI

Για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή του μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και την απόφαση να ακυρώσει τη συναυλία του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και σχολίασε τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, τόσο για την επιλογή του σημείου όσο και για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Σαν να τον μουτζώσανε, ένα πράγμα»

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε ο Αντώνης Ρέμος, ο Στέλιος Ρόκκος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Σαν να τον μουτζώσανε, ένα πράγμα».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η επιλογή του σημείου δεν αποτελεί για εκείνον κάτι που μπορεί να αλλάξει την ιστορική σημασία του μνημείου.

«Είναι κάτι που δεν ξέρετε. Ο πρώτος που έκανε συναυλία στο άγαλμα ήμουν εγώ. Δεν επηρεάζεται η ιστορία του αγάλματος από κάτι τέτοιο. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία του», ανέφερε.

«Δεν ξέρω τι θα έκανα εγώ»

Ο Στέλιος Ρόκκος τοποθετήθηκε και για την απόφαση του Αντώνη Ρέμου να μην ακυρώσει τη συναυλία του λόγω του πένθους για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Και δεν ξέρω και τι σχέση είχε ο Αντώνης με τον Γιώργο. Δηλαδή, αν δεν ήταν φίλοι, επειδή ήταν επώνυμος συνάδελφος έπρεπε να το ακυρώσει; Δεν ξέρω», είπε.

Με αυτόν τον τρόπο, ο τραγουδιστής απέφυγε να δώσει μια απόλυτη απάντηση για το αν ο Ρέμος θα έπρεπε ή όχι να προχωρήσει στην εμφάνισή του, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει τη σχέση που είχαν μεταξύ τους οι δύο καλλιτέχνες.

«Ούτε εγώ πήγα στην κηδεία»

Ο Στέλιος Ρόκκος αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που έγιναν γύρω από το ποιοι καλλιτέχνες παρευρέθηκαν ή όχι στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σε αυτούς που είπαν ότι ο τάδε δεν πήγε στην κηδεία… Α, καλά, αυτά είναι βλακείες. Ούτε εγώ πήγα στην κηδεία, γιατί δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε κηδεία. Και θα μου το προσάψουν εμένα αυτό;» ανέφερε.

Μάλιστα, σχολίασε και την εικόνα ανθρώπων που παρευρέθηκαν στην κηδεία και κατέγραψαν στιγμές με τα κινητά τους.

«Δηλαδή οι άλλοι που πήγανε με τα κινητά και τραβάγανε ήταν καλύτεροι;», διερωτήθηκε ο τραγουδιστής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αφού έχασε το 20% της παραγωγής βενζίνης, η Ρωσία καμουφλάρει με δίχτυα τα διυλιστήριά της για να τα κρύψει από τα ουκρανικά drones

10:44ANNOUNCEMENTS

Πρεμιέρα την Πέμπτη στη Euroleague με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:42WHAT THE FACT

Η Αφροδίτη μπορεί να «κατάπιε» το δικό της φεγγάρι σε μια κοσμική κατάρρευση

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 22χρονος τραυματίστηκε στο αυτί καθώς προσπαθούσε να ανέβει σε βραχώδη ακτή

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό σινεμά στο Τορόντο - Βραβείο στο «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη

10:34LIFESTYLE

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκαλύπτει τι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον αιφνιδιαστικό διορισμό του ως «πρεσβευτής του Χόλιγουντ»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Συνελήφθη ο δράστης που άνοιξε πυρ έξω από σχολείο - Πληροφορίες για έναν νεκρό

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως τις 25 Σεπτεμβρίου - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

10:16ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργάνωσαν μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

10:07LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Αυτό είναι το πολυτελές κέντρο αποκατάστασης που πέθανε ο γιος της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι τείνουν να τρώνε όσοι φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής

09:57LIFESTYLE

Η άγνωστη υπόσχεση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην πριγκίπισσα Νταϊάνα πριν πεθάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου» - Αντιφάσεις από τους εργαζόμενους

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, αλλά ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος από Ανδρουλάκη και Τσίπρα

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

09:39LIFESTYLE

Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Κομιανός: Ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα - Νέες καταγγελίες για τον υπνοθεραπευτή του Μαζωνάκη

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ