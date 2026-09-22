Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

Snapshot Ο Στέλιος Ρόκκος υποστήριξε ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν επηρεάζει την ιστορική σημασία του μνημείου.

Ο Ρόκκος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη σχέση μεταξύ Ρέμου και Μαζωνάκη και δεν έκρινε αν η συναυλία έπρεπε να ακυρωθεί λόγω του θανάτου του δεύτερου.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν παρέστη στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και αμφισβήτησε την κριτική προς όσους δεν παρευρέθηκαν.

Ο Στέλιος Ρόκκος σχολίασε αρνητικά την παρουσία ανθρώπων που κατέγραφαν την κηδεία με κινητά τηλέφωνα. Snapshot powered by AI

Για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή του μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και την απόφαση να ακυρώσει τη συναυλία του λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και σχολίασε τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, τόσο για την επιλογή του σημείου όσο και για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Σαν να τον μουτζώσανε, ένα πράγμα»

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε ο Αντώνης Ρέμος, ο Στέλιος Ρόκκος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Σαν να τον μουτζώσανε, ένα πράγμα».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η επιλογή του σημείου δεν αποτελεί για εκείνον κάτι που μπορεί να αλλάξει την ιστορική σημασία του μνημείου.

«Είναι κάτι που δεν ξέρετε. Ο πρώτος που έκανε συναυλία στο άγαλμα ήμουν εγώ. Δεν επηρεάζεται η ιστορία του αγάλματος από κάτι τέτοιο. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία του», ανέφερε.

«Δεν ξέρω τι θα έκανα εγώ»

Ο Στέλιος Ρόκκος τοποθετήθηκε και για την απόφαση του Αντώνη Ρέμου να μην ακυρώσει τη συναυλία του λόγω του πένθους για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Και δεν ξέρω και τι σχέση είχε ο Αντώνης με τον Γιώργο. Δηλαδή, αν δεν ήταν φίλοι, επειδή ήταν επώνυμος συνάδελφος έπρεπε να το ακυρώσει; Δεν ξέρω», είπε.

Με αυτόν τον τρόπο, ο τραγουδιστής απέφυγε να δώσει μια απόλυτη απάντηση για το αν ο Ρέμος θα έπρεπε ή όχι να προχωρήσει στην εμφάνισή του, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει τη σχέση που είχαν μεταξύ τους οι δύο καλλιτέχνες.

«Ούτε εγώ πήγα στην κηδεία»

Ο Στέλιος Ρόκκος αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που έγιναν γύρω από το ποιοι καλλιτέχνες παρευρέθηκαν ή όχι στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σε αυτούς που είπαν ότι ο τάδε δεν πήγε στην κηδεία… Α, καλά, αυτά είναι βλακείες. Ούτε εγώ πήγα στην κηδεία, γιατί δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε κηδεία. Και θα μου το προσάψουν εμένα αυτό;» ανέφερε.

Μάλιστα, σχολίασε και την εικόνα ανθρώπων που παρευρέθηκαν στην κηδεία και κατέγραψαν στιγμές με τα κινητά τους.

«Δηλαδή οι άλλοι που πήγανε με τα κινητά και τραβάγανε ήταν καλύτεροι;», διερωτήθηκε ο τραγουδιστής.

Διαβάστε επίσης