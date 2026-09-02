Στέλιος Ρόκκος: Δεν διαχειρίζεται ο τραγουδιστής τη σελίδα - Η συγγνώμη για το κείμενο του συγγραφέα

Snapshot Η σελίδα που δημοσίευσε το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο δεν είναι η επίσημη σελίδα του Στέλιου Ρόκκου και δεν διαχειρίζεται από τον ίδιο ή την εταιρεία του.

Η παράλειψη αναφοράς της πηγής και του ονόματος του συγγραφέα Κυριάκου Χαρίτου προκάλεσε αντιδράσεις και κατηγορίες για λογοκλοπή.

Ο διαχειριστής της σελίδας, Κώστας Ζούμας, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το λάθος και ζήτησε συγγνώμη από τον συγγραφέα. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση που προέκυψε με αφορμή την ανάρτηση κειμένου για τον Γιάννη Πάριο, καθώς η σελίδα στην οποία δημοσιεύτηκε ξεκαθαρίζει ότι δεν αποτελεί την επίσημη σελίδα του Στέλιου Ρόκκου και δεν διαχειρίζεται ούτε από τον ίδιο ούτε από την εταιρεία του.

Όπως διευκρινίζεται σε νέα ανάρτηση, η συγκεκριμένη σελίδα λειτουργεί από ομάδα ανθρώπων που αγαπούν και στηρίζουν τον γνωστό τραγουδιστή και τη μουσική του.

Η διευκρίνιση έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη δημοσίευση κειμένου του Κυριάκου Χαρίτου για τον Γιάννη Πάριο, το οποίο είχε προηγουμένως αναρτηθεί στην προσωπική σελίδα του Στέλιου Ρόκκου.

Σύμφωνα με όσα εξηγεί ο διαχειριστής της σελίδας, Κώστας Ζούμας, το κείμενο αναδημοσιεύτηκε στη σελίδα, όμως από λάθος δεν αναφέρθηκαν αρχικά ούτε η πηγή ούτε το όνομα του δημιουργού.

Η παράλειψη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετά σχόλια να στρέφονται κατά του Στέλιου Ρόκκου και να γίνεται ακόμη και λόγος για λογοκλοπή.

Μόλις έγινε αντιληπτό το λάθος, προστέθηκαν στην ανάρτηση τόσο το όνομα του Κυριάκου Χαρίτου όσο και η πηγή του κειμένου, ενώ σχετική διευκρίνιση έγινε και μέσω σχολίου.

«Η παράλειψη ήταν αποκλειστικά δική μου»

Στη νέα ανάρτηση, ο διαχειριστής της σελίδας αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για την παράλειψη και ζητά συγγνώμη από τον συγγραφέα.

«Θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε κανένας δόλος ή πρόθεση οικειοποίησης του κειμένου από την πλευρά μας. Και, φυσικά, πολύ περισσότερο από την πλευρά του Στέλιου, ο οποίος δεν έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση στη σελίδα και δεν έχει καμία σχέση με τη διαχείρισή της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνει πως η σελίδα δεν διαχειρίζεται από τον ίδιο τον τραγουδιστή, αλλά από ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι, όπως αναφέρει, δεν είναι επαγγελματίες και είναι πιθανό να κάνουν λάθη.

«Η παράλειψη ήταν αποκλειστικά δική μου και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτήν», αναφέρει, ζητώντας «ειλικρινά συγγνώμη από τον κ. Κυριάκο Χαρίτο για την παράλειψη και την αναστάτωση που προκλήθηκε».

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