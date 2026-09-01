Γιάννης Πάριος: Καταγγελία συγγραφέα για την ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου: «Μας παίρνουν τα κείμενα»

Snapshot Ο Κυριάκος Χαρίτος κατήγγειλε οικειοποίηση του κειμένου του για τον Γιάννη Πάριο από τον Στέλιο Ρόκκο χωρίς αναφορά στην πηγή.

Στο αρχικό του κείμενο, ο Χαρίτος περιέγραψε τον Γιάννη Πάριο ως «υπερωκεάνιο» και τόνισε τη διαφορά ανάμεσα στην τέχνη και την επιδειξιομανία.

Ο συγγραφέας επισήμανε την υποτίμηση της λεπτότητας και του ψιθύρου στην ερμηνεία από το κοινό.

Ο Χαρίτος χαρακτήρισε την παρούσα φάση του Πάριου ως την ωραιότερη στιγμή του και υπογράμμισε την εσωτερική του ειλικρίνεια στην τέχνη του.

Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου με το ίδιο κείμενο και φωτογραφία προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Κυριάκο Χαρίτο. Snapshot powered by AI

Μια ανάρτηση του Κυριάκου Χαρίτου για τον Γιάννη Πάριο που προηγήθηκε της αντίστοιχης ανάρτησης του Στέλιου Ρόκκου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του συγγραφέα.

Ο Κυριάκος Χαρίτος άφησε σαφείς αιχμές για οικειοποίηση του κειμένου του, χωρίς αναφορά στον δημιουργό του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες».

Στην ανάρτησή του, που δημοσίευσε χθες με αφορμή τον Γιάννη Πάριο, ο συγγραφέας περιέγραψε με τον δικό του χαρακτηριστικό, λογοτεχνικό τρόπο τον σπουδαίο ερμηνευτή, παρομοιάζοντάς τον με «ένα υπερωκεάνιο».

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Και βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο», έγραψε στην αρχή του κειμένου.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Χαρίτος αναφέρθηκε στην αντίληψη που έχουν ορισμένοι για την τέχνη και την ερμηνεία, σημειώνοντας:

«Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα».

Και συνεχίζει:

«Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κοροΐδο».

Ο συγγραφέας αναφέρεται στη συνέχεια στη σημερινή παρουσία του Γιάννη Πάριου, γράφοντας:

«Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”. Τι κοιτάζει δεν ξέρω. Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα».

Το κείμενο ολοκληρώνεται με μια χαρακτηριστική φράση:

«Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ’ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει».

Σήμερα, ο Στέλιος Ρόκκος έκανε την ίδια ανάρτηση, η οποία έγινε viral, για τον Γιάννη Πάριο, χρησιμοποιώντας την ίδια μάλιστα φωτογραφία με τον Κυριάκο Χαρίτο προκαλώντας την έντονη αντίδραση του συγγραφέα.

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