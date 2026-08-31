Γιάννης Πάριος: Το ξέσπασμα συνεργάτη του μετά τα αρνητικά σχόλια - «Αυτό λέγεται κακοψυχία»

Viral έγινε το βίντεο από τη συναυλία του τραγουδιστή στην Κύπρο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Γιάννης Πάριος: Το ξέσπασμα συνεργάτη του μετά τα αρνητικά σχόλια - «Αυτό λέγεται κακοψυχία»
LIFESTYLE
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  • Η εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με θετικά και αρνητικά σχόλια για την απόδοσή του.
  • Ο συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, Κυριάκος Τσολάκης, υπερασπίστηκε έντονα τον τραγουδιστή, καταδικάζοντας τα αρνητικά σχόλια ως κακοψυχία.
  • Ο Τσολάκης τόνισε ότι η ηλικία δεν ακυρώνει το ταλέντο και την προσφορά του Πάριου στο ελληνικό τραγούδι.
  • Υπογράμμισε ότι ο Πάριος έχει γράψει ιστορία και κάλεσε το κοινό να δείξει σεβασμό στην πορεία και το έργο του.
  • Ζήτησε από όσους τον κρίνουν να αναλογιστούν τι έχουν αφήσει οι ίδιοι πριν ζητούν την απόσυρσή του από τη σκηνή.
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Στο επίκεντρο της συζήτησης στα social media βρέθηκε η εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο, με ένα βίντεο από τη συναυλία του στη Λάρνακα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, να γίνεται viral και να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις.

Στο βίντεο ο ερμηνευτής τραγουδά το «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω», μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες της μακράς πορείας του. Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά την παρουσία του στη σκηνή, αναφερόμενοι στη μεγάλη φωνή και τη διαχρονική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια. Ορισμένοι χρήστες στάθηκαν στην ηλικία του τραγουδιστή και στην απόδοσή του, υποστηρίζοντας ακόμη και πως «καλύτερο θα ήταν να αποσυρθεί», ενώ άλλοι σχολίασαν πως εμφανίσεις αυτού του είδους κάνουν το κοινό να «εκτιμά καλλιτέχνες που έχουν αποχωρήσει από τον χώρο».

Μέσα στον καταιγισμό των σχολίων, θέση πήρε ο Κυριάκος Τσολάκης, ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του τραγουδιστή, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του για όσα γράφτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Πάριος;»

Ο Κυριάκος Τσολάκης, με μια μακροσκελή ανάρτηση, υπερασπίστηκε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τον Γιάννη Πάριο, απαντώντας σε όσους έκριναν την εμφάνισή του.

«Μετά την πρόσφατη εμφάνισή μας στη Λάρνακα διάβασα ορισμένα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο και πραγματικά αναρωτιέμαι: Δεν ντρέπεστε λίγο;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται στο πλευρό του τραγουδιστή εδώ και 33 χρόνια, έχοντας ζήσει μαζί του τόσο τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του όσο και την καθημερινότητα ενός επαγγέλματος που, όπως σημείωσε, απαιτεί τεράστια δύναμη και αντοχή.

Ο ίδιος εξέφρασε την απορία του για το πώς άνθρωποι που παρακολουθούν λίγα δευτερόλεπτα από μια συναυλία μπορούν να καταλήγουν σε συμπεράσματα για έναν καλλιτέχνη με δεκαετίες παρουσίας.

Σχολιάζοντας φράσεις όπως «γέρασε», «δεν μπορεί» και «να σταματήσει», διερωτήθηκε ποιοι είναι εκείνοι που θεωρούν ότι μπορούν να αποφασίσουν πότε ένας καλλιτέχνης του μεγέθους του Γιάννη Πάριου πρέπει να αποχωρήσει από τη σκηνή.

Ο μουσικός αναρωτήθηκε τι έχουν αφήσει πίσω τους όσοι μηδενίζουν τόσο εύκολα μια πορεία δεκαετιών, πόσους ανθρώπους έκαναν να συγκινηθούν, πόσες γενιές τραγούδησαν τα τραγούδια τους, πόσα θέατρα γέμισαν και πόσα τραγούδια τους έγιναν μέρος της ζωής ενός ολόκληρου λαού.

«Τίποτα; Τότε λίγη ταπεινότητα δεν θα σας έβλαπτε», έγραψε.

«Αυτό δεν λέγεται κριτική. Λέγεται κακοψυχία»

Ο Κυριάκος Τσολάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο γεγονός ότι ο Γιάννης Πάριος δίνει σε κάποιες στιγμές το μικρόφωνο στο κοινό.

Όπως υποστήριξε, από μια τέτοια στιγμή κάποιοι έσπευσαν να συμπεράνουν ότι ο τραγουδιστής «δεν μπορεί να τραγουδήσει», αναζητώντας μία ανάσα ή ένα δευτερόλεπτο της εμφάνισής του για να ασκήσουν αρνητική κριτική. «Αυτό δεν λέγεται κριτική. Λέγεται κακοψυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, αναγνώρισε πως ο Γιάννης Πάριος, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχει μεγαλώσει.

«Ναι λοιπόν! Ο Γιάννης Πάριος μεγάλωσε. Κι εγώ μεγάλωσα. Κι εσείς μεγαλώνετε. Όλοι μεγαλώνουμε! Ή μήπως κάποιοι από εσάς έχετε υπογράψει συμβόλαιο με την αιώνια νεότητα;», σημείωσε. Τα χρόνια, όπως υπογράμμισε, «δεν ακυρώνουν το ταλέντο, δεν διαγράφουν την προσφορά και δεν σβήνουν την ιστορία».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Τσολάκης απευθύνθηκε εκ νέου σε όσους ζητούν από τον Γιάννη Πάριο να αποσυρθεί.

Τους κάλεσε, πριν ξαναγράψουν «να σταματήσει», να κοιταχτούν πρώτα στον καθρέφτη και να αναρωτηθούν: «Εγώ τι άφησα πίσω μου;»

Για τον ίδιο, όταν κάποια στιγμή γραφτεί η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, το όνομα του Γιάννη Πάριου θα βρίσκεται εκεί «με τεράστια γράμματα». «Τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία. Εσάς;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Και ολοκλήρωσε ζητώντας από τον κόσμο να σεβαστεί έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή στο ελληνικό τραγούδι.

«Και αν δεν μπορείτε να τον σεβαστείτε, τουλάχιστον μην προσπαθείτε να μικρύνετε έναν μεγάλο άνθρωπο για να αισθανθείτε εσείς μεγαλύτεροι», ανέφερε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Τσολάκη:

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