Καναδάς: Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον πρωθυπουργό του Οντάριο και τη δήμαρχο του Τορόντο

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Οντάριο Νταγκ Φορντ για να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Καναδά.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε επίσης με τη δήμαρχο του Τορόντο Ολίβια Τσόου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της ελληνικής κοινότητας στην πόλη.

Ο υπουργός παρευρέθηκε στην ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Αποστόλου, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα στον Καναδά. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Οντάριο Νταγκ Φορντ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Καναδά.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας- Καναδά και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε ακόμη με τη δήμαρχο του Τορόντο Ολίβια Τσόου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας-Τορόντο και η σημαντική συμβολή της ελληνικής κοινότητας στον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό ιστό της πόλης.

Ο υπουργός Εξωτερικών παρευρέθηκε ακόμη στην ενθρόνιση του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου του Καναδά Αποστόλου, σε μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Καναδά, και απηύθυνε χαιρετισμό.