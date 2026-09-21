Καναδάς: Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον πρωθυπουργό του Οντάριο και τη δήμαρχο του Τορόντο

Σειρά επαφών για τον υπουργό Εξωτερικών στον Καναδά

Γιάννης Φιλιππάκος

Καναδάς: Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον πρωθυπουργό του Οντάριο και τη δήμαρχο του Τορόντο
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Οντάριο Νταγκ Φορντ για να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Καναδά.
  • Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.
  • Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε επίσης με τη δήμαρχο του Τορόντο Ολίβια Τσόου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της ελληνικής κοινότητας στην πόλη.
  • Ο υπουργός παρευρέθηκε στην ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Αποστόλου, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα στον Καναδά.
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Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Οντάριο Νταγκ Φορντ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Καναδά.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας- Καναδά και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε ακόμη με τη δήμαρχο του Τορόντο Ολίβια Τσόου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας-Τορόντο και η σημαντική συμβολή της ελληνικής κοινότητας στον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό ιστό της πόλης.

Ο υπουργός Εξωτερικών παρευρέθηκε ακόμη στην ενθρόνιση του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου του Καναδά Αποστόλου, σε μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Καναδά, και απηύθυνε χαιρετισμό.

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