Ιράν: Στη Ντόχα ο Αραγτσί πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Στο επίκεντρο ο πόλεμος και Ορμούζ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα έχει διαβουλεύσεις στο Κατάρ πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαφές με τις ΗΠΑ παραμένουν εύθραυστες και η ένταση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Στη Ντόχα ο Αραγτσί πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Στο επίκεντρο ο πόλεμος και Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις στη Ντόχα πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
  • Η Ντόχα λειτουργεί ως μεσολαβητής στις επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τον πόλεμο και τα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Ιράν έχει διαβιβάσει μέσω Κατάρ τους όρους του στην Ουάσιγκτον για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
  • Η Ουάσιγκτον επέτρεψε σε βασικά μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένου του Αραγτσί, να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
  • Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή χωρίς σημάδια συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
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Στη Ντόχα θα κάνει σύντομη στάση ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA.

Ο Αραγτσί αναχώρησε από την Τεχεράνη το βράδυ της Κυριακής και, όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο, θα έχει στο Κατάρ διαβουλεύσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ντόχα έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο στις επαφές γύρω από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι μέσω του Κατάρ διαβίβασε στην Ουάσιγκτον τους όρους της για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Την περασμένη Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν σε βασικά μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο ίδιος ο Αραγτσί, να μεταβούν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το ταξίδι πραγματοποιείται ενώ η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει υψηλή και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαφανεί κάποια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

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