Φιλικές αποκαλύψεις: Αυτό ήταν το χειρότερο που συνέβη στον Μπραντ Πιτ κατά το διαζύγιο με την Τζολί

Snapshot Το χειρότερο που συνέβη στον Μπτ Πιτ το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί ήταν η αποξέν από τα έξι παιδιά τους.

Ο Μπραντ Πιτ επέλεξε να γιορτάσει την πρεμιέρα της ταινίας του Heart of the Beast σε μια απλή τοποθεσία, μακριά από το Χόλιγουντ και τη δημοσιότητα.

Μετά από επτά χρόνια νηφαλιότητας, ο Μπραντ άρχισε να πίνει μικρές ποσότητες αλκοόλ, ενώ ποτέ δεν είχε πρόβλημα με το ποτό πριν το διαζύγιο.

Ο ηθοποιός περιβάλλεται από φίλους και μια σύντροφο που δεν επιδιώκουν τη δημοσιότητα, γεγονός που τον βοηθά να ξεπεράσει τις δυσκολίες του παρελθόντος.

Ο γάμος τους έληξε το 2016, και τέσσερα από τα παιδιά τους έχουν ζητήσει να αφαιρεθεί το επώνυμο Πιτ, υποδεικνύοντας την ένταση στις οικογενειακές σχέσεις. Snapshot powered by AI

Οι φίλοι του Μπραντ Πιτ αποκάλυψαν το «χειρότερο πράγμα που του συνέβη ποτέ κατά τη διάρκεια του πολύκροτου διαζυγίου του με την Αντζελίνα, αφού

Ο 62χρονος εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του Heart of the Beast στο Φράνκλιν του Τενεσί και φέρεται να ζήτησε να γίνει στο αμφιθέατρο FirstBank μακριά από τη λάμψη και την αίγλη του Χόλιγουντ.

Τον λόγο αυτής της απαίτησης αποκάλυψαν στη Daily Mail, φίλοι του διάσημου ηθοποιού, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να γιορτάσει την τελευταία του ταινία με «κανονικούς ανθρώπους», μακριά από το «συνεχές δράμα» που πυροδότησε το ακατάστατο διαζύγιό του.

Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt με τον Maddox και τη Zahara / AP

Πιστεύεται ότι η υποστήριξη των καλών του φίλων και των «κανονικών ανθρώπων», τον βοήθησε να ξεπεράσει τις συνέπειες και την αποξένωση από τα έξι παιδιά τους.

Ο σταρ του Fight Club, Μπραντ, ορκίστηκε να μην πίνει μετά τον χωρισμό του από την ηθοποιό Αντζελίνα Τζολί και πρόσφατα άρχισε να πίνει μικρές ποσότητες μετά από επτά χρόνια νηφάλιος.

«Ο Πιτ δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το ποτό, είχε πρόβλημα με την Αντζελίνα», ισχυρίστηκε μια πηγή.

«Έχει δουλέψει πολύ σκληρά με τον εαυτό του και τώρα, επιτέλους, βρίσκεται σε πολύ καλό μέρος. Το όλο νόημα της πρεμιέρας της ταινίας κάπου όπως ο Φράνκλιν ήταν να είσαι ανάμεσα σε πραγματικούς ανθρώπους».

Όπως είπαν: «Ο Μπραντ έχασε το δρόμο του για μια περίοδο στη ζωή του και αγωνίστηκε, αλλά έκανε τη δουλειά και τα κατάφερε. Το διαζύγιο από την Αντζελίνα ήταν κακό, αλλά η αποξένωση από τα παιδιά του ήταν το χειρότερο πράγμα που του συνέβη ποτέ. Τώρα έχει περάσει από τον πόνο στην αποδοχή».

Οι φίλοι του Μπραντ λένε ότι σκόπιμα περιβάλλει τον εαυτό του με ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη φήμη.

Ο θρύλος του Χόλιγουντ έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την κοπέλα του Ινές ντε Ραμόν, 33 ετών, στο κόκκινο χαλί μετά από περίπου τέσσερα χρόνια μαζί.

«Περιβάλλεται από καλούς ανθρώπους – οικογένεια, φίλους, μια φίλη που δεν λαχταρά την προσοχή με τον τρόπο που έκανε η πρώην του, μια ομάδα καλλιτεχνών, τεχνιτών και άλλων που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά του αλλά δεν θέλουν να γίνουν διάσημοι», είπε μια πηγή.

Ένας μακροχρόνιος φίλος είπε: «Ο Μπραντ είναι βασικά ένα μεσοδυτικό αγόρι στην καρδιά. Είναι καλός τύπος. Είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του και εξακολουθεί να είναι φίλος με ανθρώπους που γνώρισε στην αρχή της καριέρας του.

«Αλλά αφού παντρεύτηκε την Άντζι (το 2014) η ζωή του έπεσε σε μια τρύπα κουνελιού. Ήταν χαρούμενοι για λίγο, αλλά όταν τα πράγματα πήγαν άσχημα πήγαν πολύ, πολύ άσχημα».

Μια άλλη πηγή είπε: «Ο Μπραντ είναι σε εξαιρετική θέση επαγγελματικά. Η τεράστια επιτυχία της F1 είναι η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της καριέρας του, το Heart of the Beast έτυχε πολύ καλής υποδοχής και έχει τον Cliff Booth να έρχεται.

«Η σχέση του με την Ινές ήταν πολύ ουσιαστική και θετική, αλλά προφανώς το να πρέπει να αντιμετωπίσει τη σκόπιμη και απίστευτα αποτελεσματική αποξένωση των παιδιών του από την πρώην του είναι πολύ οδυνηρό».

Ο Μπραντ και η Αντζελίνα, 51 ετών, έχουν έξι παιδιά – υιοθετημένα τον Μάντοξ, τον Παξ, 22 ετών και τη Ζαχάρα, 21 ετών, και έχουν επίσης βιολογικά παιδιά τη Σίλο, 20 ετών, και τα 18χρονα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Ο γάμος τους έληξε με ένα πικρό διαζύγιο το 2016 – με τα παιδιά τους να φαίνεται να παίρνουν το μέρος της μαμάς τους. Τέσσερα από τα έξι παιδιά του έχουν καταθέσει έγγραφα για να αφαιρέσουν το επώνυμό του.