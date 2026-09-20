Συναγερμός στη Σάμο: Άνδρας έπεσε από σκάφος στη θάλασσα - Επιχείρηση του Λιμενικού
Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής,
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή Ανατολικά-Βορειοανατολικά της Σάμου, για τον εντοπισμό 50χρονου αλλοδαπού.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Στην επιχείρηση συμμετέχει ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ προς την περιοχή σπεύδουν ακόμη δύο πλωτά μέσα. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα
23:50 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα
23:20 ∙ TRAVEL
Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική απόδραση στη φύση
23:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 1-3: Δυσκολεύτηκε αλλά παρέμεινε στο -3 ο «Δικέφαλος»
21:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ