Συναγερμός στη Σάμο: Άνδρας έπεσε από σκάφος στη θάλασσα - Επιχείρηση του Λιμενικού

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή Ανατολικά-Βορειοανατολικά της Σάμου, για τον εντοπισμό 50χρονου αλλοδαπού.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ προς την περιοχή σπεύδουν ακόμη δύο πλωτά μέσα. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες.