Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

Τι να προσέξετε μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας

Ζωή Μακρυγιάννη

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η παλιά μπλε αστυνομική ταυτότητα δεν αναγνωρίζεται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο από τις 3 Αυγούστου 2026.
  • Οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν για συναλλαγές εντός Ελλάδας, αλλά η μη έγκαιρη ενημέρωση των στοιχείων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε τραπεζικές και άλλες συναλλαγές.
  • Οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, παρόχους κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες κοινής ωφέλειας, εργοδότες και εφαρμογές πληρωμών για την αλλαγή ταυτότητας.
  • Η Ελληνική Αστυνομία καταχωρεί τα στοιχεία των πολιτών στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, επιτρέποντας την αυτόματη και άμεση ενημέρωση των δημόσιων υπηρεσιών για την αλλαγή.
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Μπορεί η διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας να φαίνεται ολοκληρωμένη μόλις την παραλαμβάνετε, ωστόσο δεν σταματά εκεί. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που χρειάζονται προσοχή, καθώς η νέα ταυτότητα σημαίνει και επικαιροποίηση στοιχείων σε υπηρεσίες και συναλλαγές της καθημερινότητας.

Πέρα από το γεγονός ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 είναι σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο η παλαιού τύπου (μπλε) αστυνομική ταυτότητα έπαψε να αναγνωρίζεται ως ταξιδιωτικό έγγραφο, όπερ σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα δεν μπορούν πλέον να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ακόμη και εντός της Ζώνης Σένγκεν, οι πολίτες πρέπει να διευθετήσουν μία σειρά από πρακτικές υποχρεώσεις.

Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές συναλλαγές.

Ωστόσο, η μη έγκαιρη ενημέρωση των στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστήρια συμβόλαια ή λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Οι υπηρεσίες που πρέπει να ενημερώσετε

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώσουν:

  • Τράπεζες: Η ανανέωση των στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω e–banking ή με επίσκεψη σε κατάστημα.
  • Ασφαλιστικές εταιρείες: Απαιτείται ενημέρωση των συμβολαίων για αυτοκίνητο, υγεία, κατοικία ή ασφάλεια ζωής.
  • Παρόχους κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ: Η επικαιροποίηση γίνεται ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα.
  • Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και πάροχοι φυσικού αερίου, ιδιαίτερα όταν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.
  • Εργοδότες: Κατάθεση αντιγράφου της νέας ταυτότητας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή στο λογιστήριο.
  • Εφαρμογές πληρωμών: Σε υπηρεσίες όπως Viva Wallet και Revolut απαιτείται η ανάρτηση φωτογραφιών και των δύο όψεων της νέας ταυτότητας.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, η Ελληνική Αστυνομία καταχωρεί τα στοιχεία του πολίτη στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών μέσω της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης κι έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο, ενημερώνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο για την αλλαγή.

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