Νέες ταυτότητες: Τέλος από σήμερα τα ταξίδια με τις «μπλε» - Η διαδικασία και το κόστος

Snapshot Από 3 Αυγούστου οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ζώνης Σένγκεν.

Οι παλαιές ταυτότητες δεν πληρούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και μηχανικά αναγνώσιμης ζώνης (MRZ).

Η ζήτηση για νέες ταυτότητες αυξήθηκε σημαντικά, με το υπουργείο να ενισχύει τα Γραφεία Έκδοσης και να επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας.

Οι παλαιές ταυτότητες παραμένουν έγκυρες ως αποδεικτικό ταυτότητας εντός Ελλάδας, αλλά όχι για ταξίδια στο εξωτερικό.

Το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ (5 ευρώ για πολύτεκνους) συν 0,50 ευρώ ένσημο, με προπληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων πριν την προσέλευση. Snapshot powered by AI

Από σήμερα, 3 Αυγούστου, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και προς τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ καθώς οι παλαιές ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Έτσι, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.

Αυξημένη ζήτηση για νέες ταυτότητες

Η επικείμενη κατάργηση της χρήσης των παλαιών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων οδήγησε το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας, αυξάνοντας σημαντικά τη ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα Γραφεία Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας και επέκτεινε το ωράριο λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Σημειώνεται ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κόστος έκδοσης

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτούνται:

Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, που αφορά το σώμα του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς. Για πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, το ποσό διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.

Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα.

Διαδικασία ραντεβού

Η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού πραγματοποιείται ως εξής:

Ο πολίτης επιλέγει, μέσω της αίτησης, την αρμόδια Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του και ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα από τις διαθέσιμες επιλογές. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Εφόσον τα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται ενημέρωση είτε επιτόπου είτε με δήλωση κατά την υποβολή.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Υπενθυμίσεις αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο, μέσω email, πριν από την ημερομηνία του ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, ο πολίτης οφείλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, ώστε να προγραμματίσει ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου, με βάση τη διεύθυνση διαμονής του στην Ελλάδα.

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