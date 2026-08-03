Νέες ταυτότητες: Τέλος από σήμερα τα ταξίδια με τις «μπλε» - Η διαδικασία και το κόστος

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.

Μίλτος Τσεκούρας

Νέες ταυτότητες: Τέλος από σήμερα τα ταξίδια με τις «μπλε» - Η διαδικασία και το κόστος
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 3 Αυγούστου οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ζώνης Σένγκεν.
  • Οι παλαιές ταυτότητες δεν πληρούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και μηχανικά αναγνώσιμης ζώνης (MRZ).
  • Η ζήτηση για νέες ταυτότητες αυξήθηκε σημαντικά, με το υπουργείο να ενισχύει τα Γραφεία Έκδοσης και να επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας.
  • Οι παλαιές ταυτότητες παραμένουν έγκυρες ως αποδεικτικό ταυτότητας εντός Ελλάδας, αλλά όχι για ταξίδια στο εξωτερικό.
  • Το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ (5 ευρώ για πολύτεκνους) συν 0,50 ευρώ ένσημο, με προπληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων πριν την προσέλευση.
Snapshot powered by AI

Από σήμερα, 3 Αυγούστου, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και προς τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ καθώς οι παλαιές ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Έτσι, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.

Αυξημένη ζήτηση για νέες ταυτότητες

Η επικείμενη κατάργηση της χρήσης των παλαιών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων οδήγησε το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας, αυξάνοντας σημαντικά τη ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα Γραφεία Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας και επέκτεινε το ωράριο λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Σημειώνεται ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κόστος έκδοσης

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτούνται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, που αφορά το σώμα του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς. Για πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, το ποσό διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.
  • Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Τα ηλεκτρονικά παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα.

Διαδικασία ραντεβού

Η διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού πραγματοποιείται ως εξής:

  • Ο πολίτης επιλέγει, μέσω της αίτησης, την αρμόδια Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του και ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα από τις διαθέσιμες επιλογές. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
  • Εφόσον τα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται ενημέρωση είτε επιτόπου είτε με δήλωση κατά την υποβολή.
  • Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας.
  • Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.
  • Υπενθυμίσεις αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο, μέσω email, πριν από την ημερομηνία του ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, ο πολίτης οφείλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, ώστε να προγραμματίσει ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου, με βάση τη διεύθυνση διαμονής του στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύεται τη Τζορτζίνα το προσεχές Σάββατο - Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο της χρονιάς

08:07ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: «Βράζουν» οι δρόμοι της Τεχεράνης - Έρχεται νέα εξέγερση κατά των μουλάδων

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ αναλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της φίλης του που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τέλος από σήμερα τα ταξίδια με τις «μπλε» - Η διαδικασία και το κόστος

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Άμεση διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας απαιτεί η αντιπολίτευση

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Solastalgia, η οδύνη όταν αλλάζει το περιβάλλον - Η ελληνική ετυμολογία της λέξης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Εμπρησμούς «βλέπει» η Πυροσβεστική σε Φλόκα και Αιγιάλεια - Στο μικροσκόπιο κτηνοτρόφος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίλια Αττικής: Εθελοντής δασοπυροσβέστης έσωσε δεκάδες σπίτια, αλλά το δικό του έγινε «στάχτη»

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Υπήρξε αστοχία συντονισμού», είπε ειδικός πραγματογνώμονας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Η αλλόκοτη κίνηση της πυρκαγιάς- Γιατί πηγαίνει αντίθετα από τον άνεμο

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Ζακύνθου

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιοι υπουργοί δεν θα κάνουν διακοπές, ο μισός 13ος μισθός, η Interamerican, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ergon, η Sky Express και η Creta Farms

06:46LIFESTYLE

Οι επιλογές των καναλιών στην απογευματινή ζώνη…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

00:32ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Η αλλόκοτη κίνηση της πυρκαγιάς- Γιατί πηγαίνει αντίθετα από τον άνεμο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος κλοιός σε πολλά μέτωπα – Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε Ψάθα και Κρύο Πηγάδι

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τέλος από σήμερα τα ταξίδια με τις «μπλε» - Η διαδικασία και το κόστος

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της φίλης του που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιοι υπουργοί δεν θα κάνουν διακοπές, ο μισός 13ος μισθός, η Interamerican, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ergon, η Sky Express και η Creta Farms

06:46LIFESTYLE

Οι επιλογές των καναλιών στην απογευματινή ζώνη…

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ αναλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Κληρώνει για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στα playoffs - Οι πιθανοί αντίπαλοι

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Καραϊωσηφίδης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Έχουμε ένα θαύμα και μια τραγωδία ταυτόχρονα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ